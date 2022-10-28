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Преступник задержан, праздник состоится, а дети будут под защитой. Омск сегодня

28 октября 14:02
Фото: Город55
Город55 подвел итоги пятницы.

Новость № 1. В Омске задержали мужчину, совершившего жестокое нападение на пенсионерку. На него завели два уголовных дела и назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

В Омске задержали мужчину, напавшего с ножом на 81-летнюю пенсионерку
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Новость №2. Стало известно, где будет главная городская елка в этом году. Мэр Омска Сергей Шелест рассказал подробнее о праздничных мероприятиях.

Где в Омске будет главная городская елка? Мэр Сергей Шелест назвал место
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Новость №3. В омских школах и детсадах появится постоянная охрана. Суды рассмотрели вопрос и решили, что отсутствие специально обученных людях в охране влияет на безопасность несовершеннолетних.

Вооружены до зубов. Омских школьников начнут охранять специально обученные люди
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#Юлия Бармина#Новогодняя елка#Задержание#Охрана
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