Новость № 1. В Омске задержали мужчину, совершившего жестокое нападение на пенсионерку. На него завели два уголовных дела и назначили психолого-психиатрическую экспертизу.
Новость №2. Стало известно, где будет главная городская елка в этом году. Мэр Омска Сергей Шелест рассказал подробнее о праздничных мероприятиях.
Новость №3. В омских школах и детсадах появится постоянная охрана. Суды рассмотрели вопрос и решили, что отсутствие специально обученных людях в охране влияет на безопасность несовершеннолетних.