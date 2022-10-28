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Появились подробности о состоянии пассажирки, ради которой в Омске посадили самолет

28 октября 09:41
Фото: 1MI
Женщине потребовалась помощь медиков, но ничего серьезного с ней не случилось.

Стали известны подробности инцидента в Омском аэропорту, когда из-за состояния пассажирки пришлось экстренно садить самолет из Москвы в Томск. С борта самолета госпитализировали женщину — ей стало плохо во время полета.

Как сообщили Городу55 в пресс-службе минздрава Омской области, после осмотра медиков женщину отпустили. Ее жизни ничего не угрожает.

«Женщину отпустили домой, оказав необходимую помощь. Соответственно, состояние удовлетворительное», — пояснили в ведомстве.

Напомним, утром в пятницу, 28 октября, в Омском аэропорту экстренно сел самолет авиакомпании S7.

Внезапная болезнь пассажирки заставила экстренно посадить самолет в Омске
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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Самолет#Полет#Перелет
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