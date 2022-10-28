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Появились бюджетные рейсы из России на Мальдивы

28 октября, 19:59
В АТОР сообщили о старте продаж бюджетных туров в Мальдивскую республику на чартерных рейсах.

На Мальдивы из России можно будет улететь бюджетными рейсами

Первая партия россиян отправилась на курорт 28 октября, передает Общественная служба новостей. Первые две недели ноября чартерные рейсы на острова будут совершаться раз в неделю, со второй половины следующего месяца — дважды в неделю.

Семидневный отдых на двоих с размещением в Bilimbi Guest House будет стоить от 180 000 рублей. В 5-звездочном отеле неделя отдыха обойдется в 299 000 рублей.

Рейсы до курортной страны организует компания Azur Air. Туда будут летать воздушные судна Boeing 767–300.

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