После страшного ДТП на омской трассе погиб еще один человек

Появились подробности вчерашнего смертельного ДТП, которое произошло на трассе Челябинск — Новосибирск. Как рассказали Городу55 в пресс-службе Госавтоиспекции Омской области, личности погибших и пострадавших установили.
Погибшими оказались 29-летний мужчина и 61-летняя женщина. В больницу увезли 25-летнюю девушку и годовалую девочку.
Как рассказали Городу55 в пресс-службе регионального минздрава, пострадавшие находятся под наблюдением медиков и получают необходимую помощь. Однако в региональной Госавтоинспекции Городу55 уточнили, что 25-летняя девушка скончалась в больнице.