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После страшного ДТП на омской трассе погиб еще один человек

28 октября 05:44
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске скончался еще один человек после ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск

В ГИБДД установили личности погибших и пострадавших в аварии на трассе Челябинск — Новосибирск.

Появились подробности вчерашнего смертельного ДТП, которое произошло на трассе Челябинск — Новосибирск. Как рассказали Городу55 в пресс-службе Госавтоиспекции Омской области, личности погибших и пострадавших установили.

Погибшими оказались 29-летний мужчина и 61-летняя женщина. В больницу увезли 25-летнюю девушку и годовалую девочку.

Как рассказали Городу55 в пресс-службе регионального минздрава, пострадавшие находятся под наблюдением медиков и получают необходимую помощь. Однако в региональной Госавтоинспекции Городу55 уточнили, что 25-летняя девушка скончалась в больнице.

Двое погибли, еще двое в больнице. На омской трассе произошло страшное ДТП
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#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#ГИБДД#Минздрав#Дети
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