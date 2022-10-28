После страшного ДТП на омской трассе погиб еще один человек

Как рассказали Городу55 в пресс-службе регионального минздрава, пострадавшие находятся под наблюдением медиков и получают необходимую помощь. Однако в региональной Госавтоинспекции Городу55 уточнили, что 25-летняя девушка скончалась в больнице.