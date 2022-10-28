Под стук колес. В Забайкалье закончился суд над дебоширом из Омска

В марте 2021 года омич ехал на поезде «Владивосток- Москва», выпил и дебоширил в вагоне. Сотрудники полицейского сопровождения потребовали, чтобы он сошел с поезда на ст. Могоча в Забайкалье для составления протокола. Мужчина самостоятельно сойти отказался, кинулся на сотрудников транспортной полиции в драку. Когда он применил к одному из полицейских удушающий прием, другим пришлось использовать спецсредства и физическую силу.