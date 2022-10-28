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Под стук колес. В Забайкалье закончился суд над дебоширом из Омска

28 октября 11:02

Омича в Забайкалье оштрафовали за пьянство в поезде

Омичу присудили штраф. Самый длинный железнодорожный маршрут России «Владивосток- Москва» закончился для омича проблемами с законом.

Как сообщила пресс-служба Восточно-сибирской транспортной прокуратуры, в Могочинском районном суде Забайкальского края завершился суд над 37-летним омичом. Его признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК РФ «насилие в отношении представителя власти при исполнении» и присудили штраф в 30 тыс. рублей.

В марте 2021 года омич ехал на поезде «Владивосток- Москва», выпил и дебоширил в вагоне. Сотрудники полицейского сопровождения потребовали, чтобы он сошел с поезда на ст. Могоча в Забайкалье для составления протокола. Мужчина самостоятельно сойти отказался, кинулся на сотрудников транспортной полиции в драку. Когда он применил к одному из полицейских удушающий прием, другим пришлось использовать спецсредства и физическую силу.

В ходе судебного разбирательства омич полностью признал вину и раскаялся. Штраф он также оплатил.

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#Дарья Зыкова#Суд#Новости#Омск#Россия#РЖД#Поезд#Транспортная прокуратура
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