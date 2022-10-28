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Оштрафовали на 30 тысяч. Омич чуть не переехал на машине охотинспектора

28 октября 04:57
Фото: 1MI

В Омской области сельчанин наехал на автомобиле на охотинспектора

Мужчина не хотел, чтобы инспектор проводил досмотр машины, поэтому пошел на крайнюю меру.

В Омской области вынесли приговор жителю Муромцевского района. Мужчину признали виновным на причинении насилия представителю власти.

Инцидент произошел 18 мая на лесной дороге в охотничьих угодьях района. Инспектор охраны животного мира проводил рейд по пресечению незаконной охоты, когда заметил мужчину за рулем автомобиля.

Инспектор хотел осмотреть машину, чтобы проверить, кога водитель отказался от досмотра и наехал на него. Обвиняемый признал вину. Суд оштрафовал его на 30 тыс рублей. Приговор вступил в силу.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Уголовное дело#Нападение
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