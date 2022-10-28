Омич создал в своей квартире целую наркотическую лабораторию

В отдел полиции № 6 УМВД России города Омска обратились граждане, заявившие о неприятном запахе в подъезде многоэтажного дома.
На место выехал сотрудник полиции и определил источник запаха. Постучав в дверь квартиры, ему никто не открыл. Тогда на помощь приехали следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.
Как выяснилось, в квартире находился 27-летний мужчина, в кармане которого оперативники нашли сверток с подозрительным светлым порошком. Помимо этого, в квартире были найдены весы, пластиковые канистры, лабораторный штатив, разбитые колбы и другие предметы. Вещество, которое по предварительным данным, мужчина изготавливал в квартире, он успел вылить.
Как сообщают в ведомстве, омич работал в интернет-магазине. Получал задания от кураторов незаконного бизнеса на сбыт оптовых партий наркосинтетики, а часть запрещенных веществ оставлял для личного потребления.
На данный момент возбуждены два уголовных дела за незаконное хранение, производство и сбыт наркотических средств в крупном размере, а следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.