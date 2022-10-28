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Омич создал в своей квартире целую наркотическую лабораторию

28 октября 13:56
Фото: 1MI

В Омске задержали подпольного наркобарона

Соседи пожаловались на неприятный запах в подъезде, а полиция обнаружила лабораторию по производству наркотиков.

В отдел полиции № 6 УМВД России города Омска обратились граждане, заявившие о неприятном запахе в подъезде многоэтажного дома.

На место выехал сотрудник полиции и определил источник запаха. Постучав в дверь квартиры, ему никто не открыл. Тогда на помощь приехали следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.

Как выяснилось, в квартире находился 27-летний мужчина, в кармане которого оперативники нашли сверток с подозрительным светлым порошком. Помимо этого, в квартире были найдены весы, пластиковые канистры, лабораторный штатив, разбитые колбы и другие предметы. Вещество, которое по предварительным данным, мужчина изготавливал в квартире, он успел вылить.

Как сообщают в ведомстве, омич работал в интернет-магазине. Получал задания от кураторов незаконного бизнеса на сбыт оптовых партий наркосинтетики, а часть запрещенных веществ оставлял для личного потребления.

На данный момент возбуждены два уголовных дела за незаконное хранение, производство и сбыт наркотических средств в крупном размере, а следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

#Город#Синтетические наркотики#Наркотики#Сбыт наркотиков#Юлия Бармина
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