Омич создал в своей квартире целую наркотическую лабораторию

Как выяснилось, в квартире находился 27-летний мужчина, в кармане которого оперативники нашли сверток с подозрительным светлым порошком. Помимо этого, в квартире были найдены весы, пластиковые канистры, лабораторный штатив, разбитые колбы и другие предметы. Вещество, которое по предварительным данным, мужчина изготавливал в квартире, он успел вылить.