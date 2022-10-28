На волоске от трагедии. В Омске в любой момент может рухнуть опора ЛЭП

В редакцию Города55 обратился омич, которого сильно обеспокоило состояние столба в Нефтяниках. По словам читателя, на улице Заозерной находится опора ЛЭП, которая находится под сильным наклоном.
Местных жителей беспокоит, что столб может упасть в любой момент. Омичи уверены, что если он упадет, то рухнет на проезжую часть, что станет серьезной проблемой для водителей.
«В основании трещины, и с другой стороны видно прям арматуру. В районе дома № 9 на улице 8-я Заозёрная», — рассказал читатель Городу55.