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На волоске от трагедии. В Омске в любой момент может рухнуть опора ЛЭП

28 октября 01:42
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на опасный столб в Нефтяниках

Горожан серьезно беспокоит, что в столбе трещины.

В редакцию Города55 обратился омич, которого сильно обеспокоило состояние столба в Нефтяниках. По словам читателя, на улице Заозерной находится опора ЛЭП, которая находится под сильным наклоном.

Местных жителей беспокоит, что столб может упасть в любой момент. Омичи уверены, что если он упадет, то рухнет на проезжую часть, что станет серьезной проблемой для водителей.

«В основании трещины, и с другой стороны видно прям арматуру. В районе дома № 9 на улице 8-я Заозёрная», — рассказал читатель Городу55.
Фото: Дмитрий Маркерич / предоставлено Городу55
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Электричество
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