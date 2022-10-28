На конференции в Москве подвели итоги ХХ съезда Компартии Китая

Издание bigasia.ru пишет, что в ходе проведения мероприятия участники дискуссии попытались ответить на один из самых главных вопросов специальной сессии: как отразятся результаты ХХ съезда Коммунистической партии КНР на торгово-экономическом сотрудничестве Российской Федерации и Китая.
В дискуссии принял участие глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. По его словам, в развитии отношений между Россией и Китаем прослеживается положительная динамика. С ним согласился председатель Союза китайских предпринимателей в Российской Федерации Чжоу Лицюнь. По его словам, сейчас есть стабильная динамика прироста объема двусторонней торговли между КНР и РФ. Так, на конец сентября текущего года показатель в абсолютном выражении составил сто тридцать миллиардов американских долларов.
Также на конференции выступил зампредседателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев. По его словам, сейчас особую важность играет построение мира, в котором будет отсутствовать диктат западно-центристского экономического крыла. По мнению Санакоева, социализм с китайской спецификой является уникальной формой развития, которая основана на традиционной культуре Китайской народной республики.
В рамках сессии выступил Дмитрий Новиков - зампредседателя ЦК КПРФ. Он отметил, что необходимо укреплять сотрудничество стран на всех платформах и анализировать успешный опыт Компартии Китая. По мнению Новикова, по итогам двадцатого съезда Компартии Китая нужно выделить три основных момента: сохранение КНР курса динамичного развития, перспективу роста и развитие Китая во имя всего мира, а также его стремление к созданию сообщества единой судьбы.
Ответственный секретарь бюро высшего совета партии «Единая Россия» Денис Кравченко также отметил высокий уровень отношений между Российской Федерацией и Китайской народной республикой. По его словам, между Компартией КНР и “Единой Россией” изо дня в день укрепляются взаимовыгодные отношения, а дружба между народами государств прошла немало испытаний и продолжает крепнуть, несмотря на новые вызовы.