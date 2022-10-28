На конференции в Москве подвели итоги ХХ съезда Компартии Китая

В дискуссии принял участие глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. По его словам, в развитии отношений между Россией и Китаем прослеживается положительная динамика. С ним согласился председатель Союза китайских предпринимателей в Российской Федерации Чжоу Лицюнь. По его словам, сейчас есть стабильная динамика прироста объема двусторонней торговли между КНР и РФ. Так, на конец сентября текущего года показатель в абсолютном выражении составил сто тридцать миллиардов американских долларов.