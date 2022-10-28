Международному коммерческому арбитражному суду при ТПП РФ исполнилось 90 лет

Президент ТПП России Сергей Катырин рассказал, что арбитраж рассматривает ежегодно примерно по 300 дел. 10% истцов – представители бизнеса из разных стран мира, которые разбираются между собой в российском суде. Это свидетельствует о степени доверия к нашему суду. Катырин отметил, что МКАС ежегодно рассматривает больше дел, чем стокгольмский и лондонский суды.