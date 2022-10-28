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Международному коммерческому арбитражному суду при ТПП РФ исполнилось 90 лет

28 октября 08:49
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В этом году Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при ТПП России отмечает 90-летний юбилей. В честь этого события была проведена научно-практическая конференция. На мероприятие собрались юристы, предприниматели и представители власти.

В ТПП рассказали, что представители бизнеса из более чем 40 стран мира подали иски в российский арбитраж в 2022 году. Основная часть дел была связана с лизинговыми договорами, сделками купли-продажи и договорами подряда.

Президент ТПП России Сергей Катырин рассказал, что арбитраж рассматривает ежегодно примерно по 300 дел. 10% истцов – представители бизнеса из разных стран мира, которые разбираются между собой в российском суде. Это свидетельствует о степени доверия к нашему суду. Катырин отметил, что  МКАС ежегодно рассматривает больше дел, чем стокгольмский и лондонский суды.

Зампред МКАС при ТПП России по международным спорам Иван Зыкин отметил, что в 15% международных споров цена иска превышает 1 миллион долларов. Много было подано исков и до 10 000 долларов. Это позволяет сделать вывод о доступности МКАС для представителей малого и среднего бизнеса.

Как отметили участники конференции, в условиях действующих санкций российские компании сталкиваются с рисками и ограничениями при обращении в зарубежные арбитражные суды. Поэтому чаще всего они обращаются в суды юрисдикции РФ. Таким образом, МКАС при ТПП России рассматривает не только международные, но и внутренние дела. В российских субъектах работает 23 отделения суда.

Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров также отметил, что арбитрами являются не только российские граждане, но и иностранные подданные. Следует отметить, что о громких исках, которые рассматриваются в арбитражном суде, по телевидению или из газет узнать невозможно, так как они не подлежат огласке.

#Светлана Павлова
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