Левобережная «Венеция». Омичи рассказали о жутком потопе на Дмитриева

Видеокадры начали появляться вчера вечером, 27 октября, в группах «ЧП Омск» и «Аварийный Омск». Активный горожанин написал, что прождал аварийную службу полтора часа, а те приехали только чтобы устранить причину. На видео можно наблюдать, как машины погружаются в воду почти по самое лобовое стекло. Вот, что написали омичи в комментариях: