Левобережная «Венеция». Омичи рассказали о жутком потопе на Дмитриева

Омичи жалуются в городских соцсетях, что из-за аварии затопило ул. Дмитриева, рядом с остановкой Комарова. Прорвало трубу.
Видеокадры начали появляться вчера вечером, 27 октября, в группах «ЧП Омск» и «Аварийный Омск». Активный горожанин написал, что прождал аварийную службу полтора часа, а те приехали только чтобы устранить причину. На видео можно наблюдать, как машины погружаются в воду почти по самое лобовое стекло. Вот, что написали омичи в комментариях:
«Лодки, плоты, катамараны! Почасовая аренда»; «Главное не сдаваться и ехать прямо. Это трудности жизни, их надо переплыть. Единственная дорога в светлое будущее, разворачиваются только трусы. Даже если потом за ночь замерзнет машина, даже если придется ремонтировать ее — никаких разворотов!»; «У них там постоянно топит»; «Аварийка не работает, посмотрели на все происходящее и свалили через 15 минут».
Затопило погреба, где-то невозможно пройти, машины ныряют в «реку», а в одном видео омич запечатлел, как вода, бурля, выбивается из-под земли.