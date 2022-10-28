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Левобережная «Венеция». Омичи рассказали о жутком потопе на Дмитриева

28 октября 07:47
Фото: 1MI

В Омске прорвало трубы и затопило популярный перекресток

В Омске снова потоп. Жителям левого берега уже предлагают в аренду катамараны.

Омичи жалуются в городских соцсетях, что из-за аварии затопило ул. Дмитриева, рядом с остановкой Комарова. Прорвало трубу.

Видеокадры начали появляться вчера вечером, 27 октября, в группах «ЧП Омск» и «Аварийный Омск». Активный горожанин написал, что прождал аварийную службу полтора часа, а те приехали только чтобы устранить причину. На видео можно наблюдать, как машины погружаются в воду почти по самое лобовое стекло. Вот, что написали омичи в комментариях:

«Лодки, плоты, катамараны! Почасовая аренда»; «Главное не сдаваться и ехать прямо. Это трудности жизни, их надо переплыть. Единственная дорога в светлое будущее, разворачиваются только трусы. Даже если потом за ночь замерзнет машина, даже если придется ремонтировать ее — никаких разворотов!»; «У них там постоянно топит»; «Аварийка не работает, посмотрели на все происходящее и свалили через 15 минут».

Затопило погреба, где-то невозможно пройти, машины ныряют в «реку», а в одном видео омич запечатлел, как вода, бурля, выбивается из-под земли.

Фото: скриншот с видео: Аварийный Омск
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#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омск#Авария#Водоснабжение#Прорыв трубы#Жалобы
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