Генерал Соболев: Второй волны мобилизации в России не будет

Специального указа о завершении частичной мобилизации не будет — российское законодательство этого не предусматривает. После окончания СВО выпустят указ о демобилизации.
Генерал-лейтенант Виктор Соболева в беседе с Общественной службой новостей рассказал о причинах прекращения мероприятий по частичной мобилизации.
Боевое слаживание войск завершилось. Сформированные войска направили на фронт. Они хорошо оснащены и должны справиться со своей задачей, утверждает Соболев.
Генерал-лейтенант выразил уверенность, что второй волны частичной мобилизации не потребуется.
Напомним, что президент России Владимир Путин 18 октября заявил о завершении мобилизационных мероприятий в течение двух недель. Глава государства также рассказал о количестве призванных на фронт резервистов и запасников — это 222 000 россиян.