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Генерал Соболев: Второй волны мобилизации в России не будет

28 октября, 19:58
Частичная мобилизация в стране завершится в ближайшее время. Сообщается, что все мероприятия закончатся к 6 ноября.

Специального указа о завершении частичной мобилизации не будет — российское законодательство этого не предусматривает. После окончания СВО выпустят указ о демобилизации.

Генерал-лейтенант Виктор Соболева в беседе с Общественной службой новостей рассказал о причинах прекращения мероприятий по частичной мобилизации.

Боевое слаживание войск завершилось. Сформированные войска направили на фронт. Они хорошо оснащены и должны справиться со своей задачей, утверждает Соболев.

Генерал-лейтенант выразил уверенность, что второй волны частичной мобилизации не потребуется.

Напомним, что президент России Владимир Путин 18 октября заявил о завершении мобилизационных мероприятий в течение двух недель. Глава государства также рассказал о количестве призванных на фронт резервистов и запасников — это 222 000 россиян.

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