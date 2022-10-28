Андрей Коваленко посочувствовал «Авангарду» и похвалил «Металлург» за Рябыкина

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался по поводу отставки тренера «Авангарда» Дмитрия Рябыкина и его прихода в «Металлург».
«В свое время провел хорошие годы в „Авангарде“, мы становились чемпионами, благодарен Омску. Но сейчас его хоккейную политику понять не могу: отставка такого популярного человека в Сибири, как Дмитрий Рябыкин, — это нонсенс, тем более после 12-матчевого выезда», — рассказал он порталу Russia-Hockey.ru
Также Андрей Коваленко считает, что вокруг его бывшего партнера по «Авангарду» были «непонятные игры», предшествующие увольнению. Предлагает сравнить с тем, как хорошо видна работа бывшего омского тренера в «Металлурге».
«Посмотрите, как изменилась эта команда после прихода Рябыкина в штаб Ильи Воробьева. Ее атака не стала слабее, но в последних трех матчах „Металлург“ пропустил только одну шайбу. Работа Рябыкина уже видна! Если помимо отличного нападения „Магнитка“ впервые за последние годы выстроит такую же оборону, то это станет гремучей смесью на плей-офф и заявкой на Кубок Гагарина», — прокомментировал он успехи Дмитрия Рябыкина на новом посту.
Кроме того, чемпион сравнил политику НХЛ И КХЛ не в нашу пользу. По его мнению, осенние отставки тренеров сомнительны, а у нашей лиги в этом сезоне их уже две.
Напомним, Дмитрия Рябыкина уволили с поста главного тренера «Авангарда» 10 октября. Вскоре после этого «Металлург» объявил, что он перешел в их тренерский штаб. После прихода Рябыкина магнитогорский клуб одержал победу в четырех матчах из пяти. За последние три встречи «Металлург» пропустил всего одну шайбу, и общий счет составил 10:1.