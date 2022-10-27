Врач рассказал об опасности затяжного стресса и его диагностике

Глава lab4u Валерий Саванович рассказал в беседе с Общественной службой новостей о том, как диагностировать затяжной стресс.
Прежде всего, необходимо сдать анализы на гормоны надпочечников, щитовидной железы и тиреотропных гормонов. У женщин дополнительно исследуют половые гормоны.
Саванович подчеркнул, что целесообразным будет сдать и общий анализ крови, анализ на содержание глюкозы и магния в крови и на гликированный гемоглобин.
Наличие стресса отражают также липидограмма и коагулограмма.
Все анализы должен назначить врач.