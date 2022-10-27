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Врач рассказал об опасности затяжного стресса и его диагностике

27 октября, 16:48
Стресс — это реакция организма на внешние и внутренние раздражители. При длительном воздействии этих факторов ресурсы организма истощаются.

Глава lab4u Валерий Саванович рассказал в беседе с Общественной службой новостей о том, как диагностировать затяжной стресс.

Прежде всего, необходимо сдать анализы на гормоны надпочечников, щитовидной железы и тиреотропных гормонов. У женщин дополнительно исследуют половые гормоны.

Саванович подчеркнул, что целесообразным будет сдать и общий анализ крови, анализ на содержание глюкозы и магния в крови и на гликированный гемоглобин.

Наличие стресса отражают также липидограмма и коагулограмма.

Все анализы должен назначить врач.

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