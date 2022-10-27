Водитель, будь осторожнее! ГИБДД предупредило омичей об опасности на дорогах

Водителям стоит помнить, что пешеходы могут внезапно выйти на дорогу, потому что во время плохой погоды у них ограничен обзор. Что касается пешеходов, то им стоит понимать, что водители не смогут экстренно затормозить в условиях гололеда. Стоит переходить дорогу только в том случае, когда вас видят и пропускают.