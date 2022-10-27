Водитель, будь осторожнее! ГИБДД предупредило омичей об опасности на дорогах

Омская Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть осторожнее на дорогах во время плохой погоды. Со вчерашнего дня на территории региона идет дождь с мокрым снегом, наблюдается низкая температура. Все это отражается на дородных условиях.
Водителям нужно соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобиля, быть осторожнее при совершении маневров. Во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае чего предотвратить ДТП.
Водителям стоит помнить, что пешеходы могут внезапно выйти на дорогу, потому что во время плохой погоды у них ограничен обзор. Что касается пешеходов, то им стоит понимать, что водители не смогут экстренно затормозить в условиях гололеда. Стоит переходить дорогу только в том случае, когда вас видят и пропускают.