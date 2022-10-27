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Водитель, будь осторожнее! ГИБДД предупредило омичей об опасности на дорогах

27 октября 02:41
Фото: 1MI

Омских водителей предупредили об опасностях на дорогах во время непогоды

Со вчерашнего дня в регионе идет дождь и мокрый снег, это отражается на безопасности дорожного движения.

Омская Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть осторожнее на дорогах во время плохой погоды. Со вчерашнего дня на территории региона идет дождь с мокрым снегом, наблюдается низкая температура. Все это отражается на дородных условиях.

Водителям нужно соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобиля, быть осторожнее при совершении маневров. Во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае чего предотвратить ДТП.

Водителям стоит помнить, что пешеходы могут внезапно выйти на дорогу, потому что во время плохой погоды у них ограничен обзор. Что касается пешеходов, то им стоит понимать, что водители не смогут экстренно затормозить в условиях гололеда. Стоит переходить дорогу только в том случае, когда вас видят и пропускают.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Омская область#ГИБДД#Погода в Омске
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