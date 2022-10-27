В РЭО назвали передовые регионы РФ по платежам за вывоз ТКО

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев напомнил, что по итогам мониторинга региональных операторов за август этого года в целом по РФ их деятельность отметили как стабильную. Для анализа ситуации РЭО опирался на отчеты регоператоров в личных кабинетах электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО. Собираемость платежей за январь–август 2022 года в целом по стране составила 87%. Граждане и организации выплатили 144,6 миллиарда рублей за восемь месяцев. Среди регионов выявили лучших и худших. Если в топе собираемость могла достигать 96%, то у аутсайдеров показатель не дошел и до 60%. Об этом сообщает 360tv.
В РЭО напомнили, что в России установлены 284 зоны деятельности регоператоров, в 253 зонах к предоставлению услуги приступили 182 оператора. При этом в некоторых регионах собираемость оказалась существенно ниже, чем в других субъектах. Это — республики Ингушетия, Тыва и Дагестан, Хабаровский край, где максимальный показатель отметили на уровне менее 60%.
Замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов объяснил, что причина сложившейся ситуации в удаленности потребителей услуги и отсутствии доступа к персональным данным абонентов. Оба этих фактора усложняют задачу взыскания задолженности.
В тот же период 2021 года собираемость находилась почти на том же уровне — 87,4%, и в 2021 году собрали 109,9 миллиарда рублей. В 2022 году населению и юрлицам выставили счета на 166,2 миллиарда рублей, из которых уже выплачены 144,6 миллиарда. Достижение более высоких показателей стало возможным за счет Москвы и Санкт-Петербурга, где с этого года начали работать региональные операторы.
В РЭО подчеркнули, что тариф на вывоз мусора формируется из стоимости вывоза, строительства и эксплуатации объектов обращения с ТКО. Накануне правительство внесло в тариф затраты на компостирование.
В 2022 году правительство добавило в перечень инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». Руководителем проекта стал ППК «РЭО». В РЭО уверены, что высокая собираемость и стабильная работа регоператоров остается первоочередной задачей в условиях перехода к экономике замкнутого цикла.