Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В РЭО назвали передовые регионы РФ по платежам за вывоз ТКО

27 октября 17:45
Фото: pxhere.com
Российский экологический оператор определил Ямало-Ненецкий автономный округ, Ивановскую, Мурманскую, Свердловскую, Тамбовскую, Кировскую области в качестве регионов-лидеров по собираемости платежей за вывоз отходов в январе–августе 2022 года.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев напомнил, что по итогам мониторинга региональных операторов за август этого года в целом по РФ их деятельность отметили как стабильную. Для анализа ситуации РЭО опирался на отчеты регоператоров в личных кабинетах электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО. Собираемость платежей за январь–август 2022 года в целом по стране составила 87%. Граждане и организации выплатили 144,6 миллиарда рублей за восемь месяцев. Среди регионов выявили лучших и худших. Если в топе собираемость могла достигать 96%, то у аутсайдеров показатель не дошел и до 60%. Об этом сообщает 360tv.

В РЭО напомнили, что в России установлены 284 зоны деятельности регоператоров, в 253 зонах к предоставлению услуги приступили 182 оператора. При этом в некоторых регионах собираемость оказалась существенно ниже, чем в других субъектах. Это — республики Ингушетия, Тыва и Дагестан, Хабаровский край, где максимальный показатель отметили на уровне менее 60%.

Замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов объяснил, что причина сложившейся ситуации в удаленности потребителей услуги и отсутствии доступа к персональным данным абонентов. Оба этих фактора усложняют задачу взыскания задолженности.

В тот же период 2021 года собираемость находилась почти на том же уровне — 87,4%, и в 2021 году собрали 109,9 миллиарда рублей. В 2022 году населению и юрлицам выставили счета на 166,2 миллиарда рублей, из которых уже выплачены 144,6 миллиарда. Достижение более высоких показателей стало возможным за счет Москвы и Санкт-Петербурга, где с этого года начали работать региональные операторы.

В РЭО подчеркнули, что тариф на вывоз мусора формируется из стоимости вывоза, строительства и эксплуатации объектов обращения с ТКО. Накануне правительство внесло в тариф затраты на компостирование.

В 2022 году правительство добавило в перечень инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». Руководителем проекта стал ППК «РЭО». В РЭО уверены, что высокая собираемость и стабильная работа регоператоров остается первоочередной задачей в условиях перехода к экономике замкнутого цикла.

#Марина Колодкина#Общество
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10