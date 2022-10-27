В РЭО назвали передовые регионы РФ по платежам за вывоз ТКО

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев напомнил, что по итогам мониторинга региональных операторов за август этого года в целом по РФ их деятельность отметили как стабильную. Для анализа ситуации РЭО опирался на отчеты регоператоров в личных кабинетах электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО. Собираемость платежей за январь–август 2022 года в целом по стране составила 87%. Граждане и организации выплатили 144,6 миллиарда рублей за восемь месяцев. Среди регионов выявили лучших и худших. Если в топе собираемость могла достигать 96%, то у аутсайдеров показатель не дошел и до 60%. Об этом сообщает 360tv.