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В отношении организации Tesla начали расследование

27 октября, 16:49
В Министерстве юстиции США рассказали о деталях расследования против Tesla.

Дело основывается на предположении, что автомобили марки «Тесла» могут управляться с помощью автопилота, передает Общественная служба новостей. Следствие должно выяснить, не было ли обмана потребителей, контролеров и инвесторов со стороны компании, когда она заявляла о своих технологических возможностях.

Под данным зарубежных СМИ, производитель обратил внимание, что технология направлена на помощь в управлении. Она не обеспечивает его автономию. В случае аварии обвинения автопилота не будут обоснованными.

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