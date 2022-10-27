В отношении организации Tesla начали расследование

Дело основывается на предположении, что автомобили марки «Тесла» могут управляться с помощью автопилота, передает Общественная служба новостей. Следствие должно выяснить, не было ли обмана потребителей, контролеров и инвесторов со стороны компании, когда она заявляла о своих технологических возможностях.