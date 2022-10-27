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Тяжелоатлет из Владивостока уверенно идет к всероссийским соревнованиям

27 октября, 21:34
Виктор Лакомкин, участник проекта #безграничные_возможности2022 – спортсмен со стажем. Уже пять лет он серьезно занимается нелегким видом спорта и покоряет все более тяжелые веса.

У Виктора инвалидность с детства. До седьмого класса он учился в общеобразовательной школе, однако по состоянию здоровья был переведен на домашнее обучение, а позже – в детский психоневрологический дом-интернат. 

С 2017 года Виктор проживает в Седанкинском доме-интернате для престарелых и инвалидов во Владивостоке. Именно там Виктор впервые открыл для себя пауэрлифтинг. 

К силовому троеборью будущий спортсмен подошел со всей серьезностью, начал с изучения специальной литературы и техники выполнения упражнений, а после уже стал покорять тяжелые веса и сам. 

Тренируется Виктор в спортивном зале дома-интерната, который по его просьбе администрация оборудовала всем необходимым для занятия тяжелой атлетикой. 

«Мне действительно понравился этот вид спорта. Часто тренировался во всех трех «базовых» упражнениях – это жим лежа на скамье, приседания со штангой на спине и становая тяга. Позже уже стал целенаправленно готовится к соревнованиям, участвовать в них», – рассказывает Виктор.

На первых своих соревнованиях начинающий тяжелоатлет уже показывал хорошие результаты, занимал вторые и третьи места. Однако серебром и бронзой целеустремленный спортсмен ограничиваться не хотел и взялся за тренировки более активно. Результаты ждать себя не заставили. 

Целый стеллаж в одном из корпусов интерната заполнен грамотами и кубками Виктора, количество которых только растет! 

Без побед и успехов не остался и спортивный сезон этого года. В начале июля во Владивостоке прошел Открытый Кубок Дальневосточного федерального округа по силовым видам спорта, где Виктор Лакомкин в своей весовой категории взял два первых места в дисциплинах «жим лежа» с результатом 150 килограмм и в дисциплине «становая тяга» с результатом 175 килограмм. 

А еще на соревнованиях на открытый кубок Дальневосточного федерального округа по пауэрлифтингу и силовым видам спорта Виктор выполнил норматив по жиму лёжа и подал документы на присвоение спортивного звания «мастер спорта».

Тренировки требуют много сил, однако Виктор находит время и на работу. Трудится Виктор в качестве кухонного работника в пищеблоке Седанкинского дома-интерната. 

«Тяжелая атлетика помогла мне повысить выносливость, что очень помогает не только на соревнованиях, а даже просто в повседневных делах. Сейчас моя цель – получить еще одно звание «кандидат в мастера спорта», уже в становой тяги и выступить на открытых всероссийских соревнованиях», – делится Виктор Лакомкин.
#Марина Колодкина#Общество#Видео
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