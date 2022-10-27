Тяжелоатлет из Владивостока уверенно идет к всероссийским соревнованиям

Без побед и успехов не остался и спортивный сезон этого года. В начале июля во Владивостоке прошел Открытый Кубок Дальневосточного федерального округа по силовым видам спорта, где Виктор Лакомкин в своей весовой категории взял два первых места в дисциплинах «жим лежа» с результатом 150 килограмм и в дисциплине «становая тяга» с результатом 175 килограмм.