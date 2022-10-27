Тяжелоатлет из Владивостока уверенно идет к всероссийским соревнованиям

У Виктора инвалидность с детства. До седьмого класса он учился в общеобразовательной школе, однако по состоянию здоровья был переведен на домашнее обучение, а позже – в детский психоневрологический дом-интернат.
С 2017 года Виктор проживает в Седанкинском доме-интернате для престарелых и инвалидов во Владивостоке. Именно там Виктор впервые открыл для себя пауэрлифтинг.
К силовому троеборью будущий спортсмен подошел со всей серьезностью, начал с изучения специальной литературы и техники выполнения упражнений, а после уже стал покорять тяжелые веса и сам.
Тренируется Виктор в спортивном зале дома-интерната, который по его просьбе администрация оборудовала всем необходимым для занятия тяжелой атлетикой.
«Мне действительно понравился этот вид спорта. Часто тренировался во всех трех «базовых» упражнениях – это жим лежа на скамье, приседания со штангой на спине и становая тяга. Позже уже стал целенаправленно готовится к соревнованиям, участвовать в них», – рассказывает Виктор.
На первых своих соревнованиях начинающий тяжелоатлет уже показывал хорошие результаты, занимал вторые и третьи места. Однако серебром и бронзой целеустремленный спортсмен ограничиваться не хотел и взялся за тренировки более активно. Результаты ждать себя не заставили.
Целый стеллаж в одном из корпусов интерната заполнен грамотами и кубками Виктора, количество которых только растет!
Без побед и успехов не остался и спортивный сезон этого года. В начале июля во Владивостоке прошел Открытый Кубок Дальневосточного федерального округа по силовым видам спорта, где Виктор Лакомкин в своей весовой категории взял два первых места в дисциплинах «жим лежа» с результатом 150 килограмм и в дисциплине «становая тяга» с результатом 175 килограмм.
А еще на соревнованиях на открытый кубок Дальневосточного федерального округа по пауэрлифтингу и силовым видам спорта Виктор выполнил норматив по жиму лёжа и подал документы на присвоение спортивного звания «мастер спорта».
Тренировки требуют много сил, однако Виктор находит время и на работу. Трудится Виктор в качестве кухонного работника в пищеблоке Седанкинского дома-интерната.
«Тяжелая атлетика помогла мне повысить выносливость, что очень помогает не только на соревнованиях, а даже просто в повседневных делах. Сейчас моя цель – получить еще одно звание «кандидат в мастера спорта», уже в становой тяги и выступить на открытых всероссийских соревнованиях», – делится Виктор Лакомкин.