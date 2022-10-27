Станислав Савари: на крыльях таланта – сквозь горнило страданий

В два с половиной года он заболел полиомиелитом, но это не помешало ему стать первым профессором-концертмейстером в стране. Лично встречался с одним из самых почитаемых современных святых Русской Православной Церкви, аккомпанировал самой титулованной за всю историю советского балета прима-балерине и президенту Финляндии, пожелавшему спеть русский романс. Сегодня мы расскажем вам об истории жизни и творчества удивительного донецкого музыканта, пианиста и педагога Станислава Витальевича Савари.
Иногда для того, чтобы вдохновиться на преодоление себя, своих слабостей и недостатков, достаточно встретить кого-то сильного духом. Донецкий пианист, концертмейстер, педагог Станислав Витальевич Савари – один из таких людей.
Его внутренняя воля к жизни и оптимизм, можно сказать, передались музыканту от предков. Прадед Станислава Савари по линии матери Лев Григорьевич Цитович участвовал в военной кампании по присоединению к России стран Средней Азии. Савва Морозов, ещё один предок матери Станислава Витальевича, был русским прогрессивным предпринимателем, меценатом. И если об истории материнской ветки рода Савари известно мало, то об отцовской можно говорить долго. Ведь история семьи музыканта неразрывно связана с одним из её предков – французским герцогом, пытавшимся наладить дипломатические отношения между Россией и Францией в очень непростой для них период.
Но какими бы тяжёлыми не казались испытания, выпавшие на долю предков Станислава Витальевича, они вряд ли смогут сравниться с тем, через что пришлось пройти ещё в детстве их известному донецкому потомку.
В детстве музыкант был полностью парализован, позднее перенёс мучительный процесс лечения, однако это не помешало ему достичь многого. Савари родился в Ташкенте, очень многое связывало его с Москвой, Санкт-Петербургом и Владимиром, однако родными для музыканта стали Город миллиона роз и открывшийся в нём Донецкий музыкально-педагогический институт.
Французский герцог, живший в России
Выдающемуся пианисту и концертмейстеру Станиславу Савари было суждено родиться в особой семье: дед талантливого и трудолюбивого музыканта – правнук французского военного и политического деятеля, какое-то время прожившего в России, получившего титул герцога и нёсшего воинскую службу при Наполеоне I и Наполеоне III.
Анн Жан Мари Рене Савари де Ровиго был адъютантом, доверенным лицом Наполеона I Бонапарта. В 1802-1805 годах Савари служил директором бюро тайной полиции, после чего отправился с секретной миссией в Россию. Наполеон назначил его временным послом не случайно: находясь в Петербурге, Анн Жан Мари Рене призван был обеспечивать связь французского правителя с Императором и Самодержцем Всероссийским Александром I. Эту миссию предок донецкого музыканта должен был выполнять до тех пор, пока не будут восстановлены «правильные» дипломатические отношения между Францией и Россией.
В последние годы правления Наполеона I Савари занимал пост министра полиции. Позднее герцог успел побывать в плену у англичан на Мальте, бежать оттуда, а спустя пятнадцать лет уже руководил французскими войсками в Алжире.
Семейное предание гласит, что после бегства из плена герцог жил какое-то время в Российской Империи. Но когда он решил вернуться на родину, его дети с ним не поехали. Они обзавелись семьями и осели в России.
Лео, один из сыновей Савари, управлял помещичьим имением рядом с Варшавой (Царство Польское в то время входило в состав Российской Империи), а позднее переехал в Изяславскую губернию (на территорию современной Житомирщины). По слухам, он также был профессиональным художником.
Потомок Лео, Станислав Львович Савари, поступил в своё время в Санкт-Петербургскую академию художеств имени Ильи Репина, где учился с «русским Роденом» Сергеем Конёнковым (известным российским графиком и скульптором, впоследствии – академиком Академии художеств СССР, лауреатом Ленинской и Сталинской премий).
Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина – старейший и крупнейший в России вуз, готовивший будущих живописцев, иконописцев, реставраторов, графиков, скульпторов, архитекторов и теоретиков искусства. История учебного заведения берёт своё начало от Императорской Академии художеств, основанной в северной столице в 1757 году. С 2015 года работа академии курируется Министерством культуры России.
«Императорская Академия художеств, Санкт-Петербург».
Спустя какое-то время Станислав Львович вынужден был прекратить обучение в Санкт-Петербургской академии художеств, чтобы стать бухгалтером, а после занял пост директора губернского банка во Владимире. Он и был дедом народного артиста Украины, пианиста и концертмейстера Станислава Витальевича Савари. Не исключено, что музыканта назвали в честь талантливого дедушки. У московской ветви его фамилии даже сохранились какие-то документы, подтверждающие удивительную историю семьи.
Ташкент: минорная музыка детства
Когда в советское время жить во Владимире стало сложнее, семейство Савари переехало в «хлебный» Ташкент. На новом месте они построили большой дом, но обставить его возможности не было. Единственная фамильная ценность – рояль Станислава Львовича, с которого и началась история большой любви его внука к музыке.
Жили бедно: отец музыканта окончил техникум и начал работать на стройках, а дед за мизерную плату консультировал работников местных банков, которым недоставало профессионального опыта.
В бедной ташкентской обстановке 1 июля 1934 года и появился на свет народный артист Украины и талантливый педагог Станислав Витальевич Савари. Красивый кудрявый мальчик с голубыми глазами был наделён крепчайшим здоровьем. Наверное, именно поэтому он поначалу неизменно оказывался в центре всеобщего внимания. Но безмятежное счастье ребёнка продолжалось лишь два с половиной года, после чего в судьбе малыша и его родителей зазвучал лейтмотив страданий: будущий музыкант заболел полиомиелитом. В то время этот недуг был настоящим приговором: вакцину от него создадут спустя почти полтора десятилетия.
Всё тело маленького Станислава парализовало, медики отказывались чем-либо помочь. Но убитая горем молодая мать отказывалась верить в невозможность исцеления её любимого сына.
В то время в Ташкенте принимал пациентов легендарный хирург, доктор медицинских наук, профессор Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, канонизированный впоследствии Русской Православной Церковью в лике святых. Слухи о таланте медика дошли и до матери Станислава Витальевича Савари. Тогда женщина приложила все возможные усилия, чтобы её сын попал на консультацию к прославившему советскую медицину врачу.
Святитель Лука, архиепископ Симферопольский (в миру – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) – хирург, доктор медицинских наук, архиепископ, святой Русской Православной Церкви. Родился в 1877 году в Керчи. Был наделён талантом живописца и планировал поступить в Санкт-Петербургскую академию художеств, но евангельские слова о том, что «жатвы много, а делателей мало», вдохновили его отказаться от своей мечты в пользу служения людям. Так он принял решение стать медиком: перед началом Русско-японской войны Валентин Феликсович блестяще окончил медицинский факультет Киевского университета, после чего трудился в госпитале в Чите, а позднее – в больницах Симбирской и Курской губерний. В 1916 году защитил диссертацию и получил степень доктора медицинских наук, а спустя год возглавил Ташкентскую городскую больницу и переехал с семьёй в Ташкент.
После смерти горячо любимой супруги стал священнослужителем, так как видел, что из-за гонений целые приходы остаются без пастырей. В 1923 году принял монашество с именем в честь врача, художника, апостола и евангелиста Луки. Не бросал медицину, но твёрдо отстаивал свои религиозные убеждения. Неоднократно подвергался жестоким пыткам и допросам со стороны властей, трижды был в ссылке (самая суровая – на Ледовитый океан). Находясь в изгнании продолжал лечить страждущих. В годы Великой Отечественной войны был главным хирургом Красноярского госпиталя. Удостоился медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а через год стал лауреатом Сталинской премии I степени за разработку новых методов лечения гнойных заболеваний и ранений. Полностью ослеп, но продолжал служить людям. 5 мая 1961 года его сердце перестало биться, а спустя 39 лет медик и епископ был прославлен в лике святых Русской Православной Церкви. По словам очевидцев, и по сей день приходящие с верой к мощам святителя Луки чудесным образом исцеляются от различных недугов.
«Сталинская премия, присуждённая Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому».
«Мощи святителя Луки» с подписью: «Мощи святителя Луки Крымского».
Валентин Феликсович знал, что традиционная медицина пока не в силах исцелить Станислава Савари от полиомиелита. Выяснив, что мама мальчика крещена, медик посоветовал ей довериться Богу, но не стал обнадёживать. И всё же встреча эта стала судьбоносной: верующий хирург, наносивший перед операциями на тело каждого своего пациента крест из йода и горячо просивший Бога об исцелении страждущих, наверняка молился и за Станислава. Не исключено, что именно эта молитва и помогла будущему пианисту найти путь к исцелению, удивившему всех.
Живительная сила музыки, трав и пушкинского слова
После визита к Валентину Феликсовичу мать Станислава Савари продолжала попытки спасти сына. В глухой деревеньке под Самарой семье музыканта удалось найти пожилую травницу, которая взялась лечить мальчика. Позднее Станислав Витальевич шутил, что его лечили методом, описанным в сказке «Конёк-Горбунок». Ребёнка окунали в горячий медово-горьковатый травяной отвар, а после – сразу в ледяную воду. Мальчик дико кричал от боли, и его мать выбегала на улицу, не в силах выдержать этих криков. Но не смотря на боль и страх, она упорно продолжала возить сына на лечение к травнице.
Вера женщины была вознаграждена: спустя два месяца ребёнок постепенно начал держать голову. Через год визит к травнице повторили. Результат был ошеломительным: восстановились все системы и органы, и лишь левая нога так и осталась непослушной.
Целительную эстафету, начатую травницей, подхватили врачи. Десять лет Станислав Витальевич переносил операцию за операцией, после каждой из которых ему приходилось тратить месяцы на восстановление. Левую ногу ребёнка всё это время укрепляли кальцием, чтобы он мог при ходьбе опираться на неё.
Пережить все эти мучения мальчику помог купленный мамой патефон с одной-единственной пластинкой, на этикетке которой была нарисована башня московского Кремля. По словам музыканта, эта пластинка и зародила в его сердце любовь к классической музыке: когда мальчик заводил патефон, ария Кочубея из оперы Чайковского «Мазепа» и фрагмент из оперы Глинки «Руслан и Людмила» увлекали ребёнка за собой. Маленький страдалец слушал эту музыку, иллюстрировавшую знаменитые пушкинские строки, и в душе у него крепла решимость победить болезнь, возникала жажда жить и творить.
Оперу Петра Ильича Чайковского «Мазепа» впервые поставили в Большом театре в Москве 15 февраля 1884 года. В основу сюжета легла поэма Александра Сергеевича Пушкина «Полтава», посвящённая Полтавской битве – генеральному сражению между русскими войсками и шведской армии, в ходе которой гетман Мазепа предал Петра I и прибыл в ставку воевавших с Российской Империей шведов.
Вдохновлявшая Станислава Савари на борьбу с недугом ария Кочубея – живая иллюстрация страданий, сурового драматизма и внутренней силы человека, который убеждён в своей правоте. Кочубей хотел предотвратить предательство гетмана Мазепы и наказать его за совращение дочери. Выступление лирического героя лаконично, оно выразительно передаёт благородство генерального писаря, которому противопоставлена мстительная злоба Мазепы.
«Опера «Мазепа» в Большом театре. Артисты Евгений Гаврилович Кибкало в роли Мазепы и Иван Иванович Петров в роли Кочубея (слева направо) в сцене из оперы Петра Ильича Чайковского "Мазепа»».
Опера Михаила Ивановича Глинки «Руслан и Людмила» была создана композитором по одноимённой поэме Александра Сергеевича Пушкина. Стихи подлинника при этом сохранились. Премьера состоялась на сцене Большого театра в Санкт-Петербурге 27 ноября 1842 года. Подлинный манускрипт творения Глинки не сохранился, однако известно, что композитор использовал в своей работе оркестровый приём подражания гуслям. Идея оперы «Руслан и Людмила» – торжество светлых сил жизни над злом. Не удивительно, что и она произвела неизгладимое впечатление на будущего концертмейстера Савари, боровшегося во время её прослушивания с полиомиелитом и его последствиями.
«Заключительная сцена оперы Михаила Ивановича Глинки «Руслан и Людмила» на сцене Государственного академического Большого театра СССР».
Вдохновение и упорство
Произведения Чайковского и Глинки повлияли на формирование предпочтений будущего концертмейстера, однако его увлечение музыкой началось с дедушки «Стахи» (Станислава Львовича).
Мальчик плохо ел, и однажды его усадили к дедушке на рояль, чтобы хоть немного отвлечь. Удивлению взрослых не было предела: ребёнок, который наотрез отказывался принимать пищу и был очень вялым, вдруг оживился, стал с интересом прислушиваться к игре деда и незаметно для самого себя начал есть. С тех пор Станислава стали усаживать на музыкальный инструмент специально.
Родители видели увлечение мальчика музыкой, а слабое здоровье заставляло их всерьёз переживать о дальнейшей судьбе маленького страдальца: болезнь очень ограничивала выбор профессии. Когда ему исполнилось шесть лет, отец с матерью приняли решение обучить ребёнка игре на музыкальном инструменте.
Станислав был не единственным, кто в семействе Савари встал на путь служения гаммам: приёмный сын его дяди Алексей играл во Владимире на скрипке, старшая двоюродная сестра будущего концертмейстера Ираида стала арфисткой, а её сестра Елена – эстрадной пианисткой. Позднее Алексей и Ираида поступили в институт имени Гнесиных (ныне – Российская академия музыки имени Гнесиных).
Российская академия музыки имени Гнесиных (ранее – Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных) – московский вуз, занимающийся подготовкой специалистов в области музыкального искусства и являющийся одним из ведущих учебных заведений страны и мира. Академия – единственное образовательное учреждение, в котором представлены все специальности и специализации изучаемых в России музыкальных направлений. Была основана в феврале 1895 года. С 2016 года – один из особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
«Здание Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве»
Первым педагогом Станислава стала их соседка, Галина Васильевна, преподававшая в то время в Ташкентской государственной консерватории (ныне – Государственная консерватория Узбекистана). За короткий срок она научила ребёнка исполнять на дедушкином рояле пьесу Петра Чайковского «Святки»: Савари играл это произведение уже к концу второго года обучения, хотя в обычной музыкальной школе его могли освоить только после шести лет обучения. В школу для одарённых детей ребёнка приняли сразу в четвёртый класс.
На крыльях музыки сквозь боль
Однако не всегда обучение мальчика проходило с такой лёгкостью. Одна из педагогов задалась целью сделать из Станислава виртуоза. Для этого она использовала устаревшую методику: клала на запястья ребёнка пятаки, требуя, чтобы во время исполнения быстрых пассажей монеты не падали с рук. Если ученику не удавалось так играть, педагог тут же била его линейкой. Такой подход к обучению испортил музыканту кисти. Они затянулись и пальцы стали несвободными. К счастью, такого рода занятия продолжались недолго: когда учительница в раздражении прихлопнула крышкой пианино руки сестры Станислава Жанны, родители приняли решение прекратить её обучение. А педагог обиделась и отказалась заниматься и со Станиславом.
После этого с мальчиком занимался опытный музыкант. Увидев, что произошло с руками ребёнка, он произнёс приговор: такие кисти никуда не годятся и будущего в музыке у юного Савари нет. Паренёк расплакался. Видя его стремление к игре, наставник сжалился и показал специальное упражнение для восстановления рук. В течение трёх месяцев будущий концертмейстер играл одно лишь это упражнение. Каждый день разработка рук занимала около трёх часов: пальцы мальчика то взлетали над клавишами, то плавно опускались вниз. В разминке участвовали плечи, локти и кисти.
Для ребёнка, который перенёс ранее полиомиелит, такой титанический труд был настоящей пыткой. В какой-то момент он решил сдаться и сообщил об этом педагогу. Но тот не позволил Станиславу бросить занятия музыкой, а вместо этого усадил за инструмент и попросил сыграть. Так юный Савари убедился, что занятия начали приносить свои плоды, а вскоре ему доверили исполнить 42 страницы одного из музыкальных произведений Гайдна. Этот колоссальный объём ребёнок выучил наизусть всего за неделю, благодаря чему был признан лучшим учеником школы.
Трагичный марш войны
В марте 1941 года в жизни Станислава Савари произошла трагедия. Его горячо любимый дед «Стаха», во многом повлиявший на выбор внуком жизненного пути, покончил с собой. Даже в зрелом возрасте Станислав Витальевич нередко вспоминал о том, как дедушка читал ему книжку про «акулу-каракулу» (сказка Корнея Чуковского «Бармалей»).
Не успела семья оправиться от этого удара, как началась Великая Отечественная война. Отец Станислава Витальевича ушёл на фронт сапёром, а вернулся без руки. Савари голодали. Однажды глава семейства у пастухов из Казахстана обменял детскую одежду на зернистое топлёное масло, которое планировали продать, чтобы получить хоть какие-то средства к существованию. Детей тоже угостили, дав им по несколько чайных ложек. Для них этот день стал настоящим праздником.
Возможно, именно перенесённые лишения и помогли будущему концертмейстеру сберечь чуткость и открытость: все, кто с ним впоследствии работал, отмечали невероятный такт Савари, его умение быть терпеливым и готовность прийти на помощь.
Однако военные годы принесли юному музыканту не только ужасы и потрясения, но и новый навык. Мама регулярно покупала печатавшиеся в то время открытки с мелодиями популярных песен и просила сына наиграть их, напевая. Ребёнку было недостаточно простых мелодий, и он старался обогатить каждую из них гармоническим сопровождением.
Так он научился подставлять аккорды и басы, вызывая восторг живущих по соседству старушек. Воодушевившись, те приносили музыканту груды нот дореволюционного издания – попурри из балетов, отрывки из опер и оперетт, романсы. Эти произведения не нравились Станиславу, однако он вынужден был их играть, чтобы хоть как-то поддержать переживавших тяжёлые времена людей. Так он научился хорошо читать с листа. По словам музыканта, эта практика и стала первым камнем в фундаменте его будущей профессии аккомпаниатора.
Консерватория: клавиши, обагрённые кровью
Спустя некоторое время, в жизни молодого музыканта произошло настоящее чудо. В дом его родителей пришла Ольга Сергеевна Поликарпова, которая работала тогда в Ташкентской консерватории.
Ташкентская государственная консерватория (ныне – Государственная консерватория Узбекистана) – музыкальный вуз республики Узбекистан, старейшая консерватория на территории всей Центральной Азии. Была создана в 1936 году в Ташкенте. В стенах консерватории трудилось немало видных педагогов, прибывших в Узбекистан из Московской консерватории. С 1939 года при консерватории работала также Центральная музыкальная школа-интернат имени Виктора Александровича Успенского (ныне – Академический лицей одарённых детей).
Поликарпова принесла потрясающее известие: в группе поступающих пианистов появилось свободное место, так как одна из девочек провалила экзамен, получив за игру «неудовлетворительно». Ольга Сергеевна объяснила, что уже поговорила с заведующим кафедрой, предложив ему взять на освободившееся место 16-летнего Савари. И хотя Станислав на тот момент ещё не успел окончить музыкальную школу, заведующий согласился прослушать его.
На подготовку у юноши было всего два дня. Положение усугублялось тем, что накануне он полтора месяца гостил у родственников в Москве и во Владимире, за всё это время ни разу не коснувшись музыкального инструмента. Савари понимал, насколько сложно ему будет наверстать упущенное время, но перспектива сократить срок обучения в музыкальной десятилетке взяла верх над опасениями. Юноша вооружился нотами и приступил к занятиям. После длительного перерыва он провёл за инструментом не меньше восьми часов. От интенсивности упражнений пострадали руки: ногти стали отставать, из пальцев полилась кровь.
Экзамен должен был принимать прибывший из Ленинграда Виссарион Исаакович Слоним, известный русский пианист и композитор, значительно повлиявший в своё время на фортепианную культуру Сибири. Он вошёл в историю отечественного искусства как выдающийся педагог и музыкант, обладающий энциклопедическими знаниями.
Станислав Савари не знал требований маститого экзаменатора. Кроме того, молодому человеку было очень тяжело играть: каждый палец пронзала острая боль. Савари вспоминает, что Виссарион Исаакович остался недоволен его игрой. Выдающийся педагог дал ему несколько советов и один день на доработку недочётов. После они должны были встретиться в консерватории, чтобы выяснить, станет ли Станислав студентом. И молодой музыкант снова упорно тренировался. На этот раз он играл одиннадцать часов подряд. Его голова уже плохо соображала, однако при этом ослабла боль в пальцах.
Утром следующего дня юноша подклеил ногти пластырем и отправился к экзаменатору. Он полностью выложился и так понравился Слониму, что тот в восторге забегал вокруг рояля и стал звать жену, чтобы показать ей талантливого абитуриента. А на клавишах музыкального инструмента поблескивала кровь, которая во время игры просочилась сквозь пластырь на пальцах Савари.
На следующий день Станислав сдал вступительный экзамен на «отлично». Став студентом консерватории, всё свободное время он посвящал учёбе. Кино, прогулки с девушками и другие развлечения его не интересовали. Единственным «запретным плодом» в студенческие годы стала игра в самодеятельном оркестре, разросшимся до размеров симфонического, но имевшем «увечное» звучание. Это не понравилось его бывшему экзаменатору, и тот порекомендовал юноше выучить лучше все сонаты Бетховена, чем тратить время на «сомнительный оркестр».
В консерватории Савари учился сразу на двух отделениях – специального фортепиано и историко-теоретическом. В годы обучения он посещал вечера профессора Адольфа Бернгардовича Меровича, входившего в десятку лучших концертмейстеров довоенного Союза: в его исполнении монотонный аккомпанемент в песне Франца Шуберта «В путь» начинал сиять красками. Позднее Станислав Савари признавался, что именно Мерович стал для него одним из главных учителей аккомпаниаторского искусства.
Ещё одним педагогом, оказавшем значительное влияние на Савари, стал профессор Ташкентской консерватории Николай Михайлович Яблоновский. Поначалу студент и преподаватель не очень хорошо понимали друг друга: Станислав был очень занят на общественной работе, а педагог хотел, чтобы юноша посещал все его выступления. Однако уже к концу второго года обучения Савари с помощью Николая Михайловича смог глубоко разобраться в музыкальных стилях, а также в особенностях эпох и композиторских школ.
Стажировка в Москве
Студентов пятого курса Ташкентской консерватории традиционно отправляли на стажировку в Москву и Ленинград. Однажды удостоился чести стать стажёром и Станислав Савари. Его пребывание в столице страны и в Городе белых ночей продолжалось около полугода.
Стажируясь в Московской консерватории, Савари попал в класс Генриха Густавовича Нейгауза. Знакомство с мэтром оказало колоссальное влияние на будущего аккомпаниатора.
Генрих Густавович Нейгауз – известный русский пианист и педагог, народный артист РСФСР. Был учеником пианиста-виртуоза с мировым именем, композитора Леопольда Годовског в Школе высшего мастерства Императорской академии музыки в Вене.
«Генрих Густавович Нейгауз, 1962 год».
В рамках стажировки Савари также посетил два концерта Лондонского симфонического оркестра и прослушал оперу Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь» в Большом театре.
Вернувшись со стажировки и окончив вуз, молодой музыкант работал в филармонии родного города, служил концертмейстером на местном радио и телевидении.
Аккомпаниатор и балерина
За годы концертной деятельности Станислав Савари объездил всю страну: он выступал и в Кремлёвском Дворце Съездов, и в Большом зале Московской консерватории, и во всех столицах республик, входивших в состав Советского Союза.
На одном из мероприятий в Средней Азии, проводившихся с участием Станислава Савари, народная артистка СССР Галина Уланова должна была танцевать Умирающего Лебедя из балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро».
Галина Сергеевна Уланова – народная артистка СССР, прима-балерина Государственного академического Мариинского театра (в то время – Ленинградский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова) и Большого театра СССР, педагог. Считается самой титулованной балериной в истории советского балета: она была дважды удостоена звания Героя Социалистического Труда, в разные годы становилась лауреатом Ленинской премии, четырёх Сталинских премий, а также премии Президента Российской Федерации. Имела титул кавалера четырёх орденов Ленина – высшей государственной награды СССР.
«Галина Уланова, 1968 год».
В тот знаменательный для Станислава Савари день аккомпаниатор Улановой отравилась и играть не смогла. И музыканту поручили заменить её. Поскольку Станислав Витальевич ни разу не репетировал с балериной, ему рекомендовали ориентироваться на смычок виолончелиста – народного артиста РСФСР, солиста-концертмейстера Большого театра Фёдора Петровича Лузанова, который знал все нюансы выступления Улановой. В тот вечер Савари со своей задачей справился блестяще, однако самого танца так и не увидел, ведь ему пришлось всё время следить за смычком Лузанова. Однако после концерта великая балерина сама подошла к своему аккомпаниатору, чтобы поблагодарить его.
Встреча с Улановой крепко врезалась в память Станислава Савари, и не исключено, что именно она вдохновила музыканта позднее основать новое направление «концертмейстер балета».
Президент Финляндии
Ещё одна яркая страница биографии Станислава Витальевича Савари – его встреча с восьмым президентом Финляндии Урхо Калева Кекконеном. В торжественном приёме по случаю очередного прибытия политика в СССР принимал участие и выдающийся концертмейстер.
«Президент Финляндии Урхо Кекконен».
В разгар подготовленного в его честь концерта Кекконен захотел исполнить несколько русских романсов. Не имея перед глазами нот, Савари играл блестяще. Кекконен исполнил без акцента «Утро туманное» и «Глядя на луч», горячо поблагодарил своего аккомпаниатора и удалился в зал под громкие овации.
Встреча с Городом миллиона роз
В 1969 году выдающегося пианиста Станислава Савари пригласили преподавать в созданном за год до этого Донецком музыкально-педагогическом институте (ныне – Донецкая государственная музыкальная академия имени С.С. Прокофьева). Музыкант согласился. В аэропорт шахтёрской столицы он прилетел 26 августа. Повсюду гремела музыка, развевались флаги: дончане отмечали 100-летний юбилей своего города.
Переехав из Ташкента, Савари взялся за работу всерьёз: обучал, проводил конференции, публиковал научные труды и пособия. В первые годы работы в Донецке он обнаружил, что в музыкальных училищах уроки концертмейстерской подготовки вели зачастую пианисты, которые никогда не занимались аккомпаниментом. Не существовало ни программ, ни методических разработок контрольных уроков для аккомпаниаторов.
До распада Советского Союза Станислав Витальевич успел обратиться с этой проблемой в Совет министров СССР и к его главе Николаю Ивановичу Рыжкову. Музыкант также вышел на связь с ЦК профсоюзов. Дело сдвинулось с мёртвой точки, однако в 1990 году Союз распался, и проделанную работу пришлось повторять заново.
Станислав Витальевич объездил все консерватории Украины. Он заручился поддержкой десятков своих коллег и только тогда смог добиться своей цели – сформировать новое направление подготовки молодых специалистов, в рамках которого они смогут освоить новую профессию – профессию концертмейстера.
Живя и работая в Донецке Савари получил звание доцента, а чуть позднее – профессора (он стал первым в УССР профессором-концертмейстером). Талантливый музыкант организовал и возглавил кафедру концертмейстерского мастерства в стенах Донецкого музыкально-педагогического института, основал профессиональную ассоциацию аккомпаниаторов.
Станислав Витальевич Савари. Фото из архивов Донецкой государственной академической филармонии
В 1994 году Станислава Витальевича удостоили звания народного артиста Украины. Он стал первым концертмейстером, получившим такое высокое звание.
За годы свое педагогической деятельности музыкант издал свыше 40 научных работ, по которым работали во всех музыкальных академиях страны. Написал также несколько автобиографических книг. Однако всё это – лишь малая часть той работы, которую Савари удалось провести после переезда в Донецк.
Уникальный дом
Ещё одной вехой в просветительской работе известного донецкого концертмейстера стало его знакомство с работающим в шахтёрской столице Домом работников культуры. В СССР таких Домов было 14, а после распада Советского Союза их осталось всего два – Центральный дом работников искусств в Москве и Донецкий Дом работников культуры.
Донецкий Дом работников культуры был основан в Городе миллиона роз в 1953 году (в 2023 году учреждение отпразднует своё 70-летие). В проведении благотворительных вечеров, организованных силами сотрудников Дома, участвовали в разное время Евгений Евстигнеев, Марк Захаров и его «Ленком», Владимир Высоцкий, Константин Райкин и многие другие корифеи сцены. Бригады донецких артистов, в свою очередь, объездили с концертами БАМ, Сахалин, Камчатку… Сегодня Дом работников культуры продолжает активную работу: в его стенах проходят многочисленные выставки донецких художников и фотомастеров, благотворительные акции, творческие вечера и концертные программы.
Познакомившись с директором донецкого Дома, заслуженным работником культуры Украины Майей Борисовной Калиниченко, Савари предложил ей создать в просветительских целях особую «Музыкальную гостиную». Майя Борисовна эту идею поддержала, и уже весной 1970 года состоялась первая встреча.
Более полувека «Музыкальная гостиная» при Доме работников культуры знакомит жителей и гостей шахтёрской столицы с лучшими образцами классической и народной музыки. За это время лекции Станислава Витальевича о музыкальном искусстве посетило несколько поколений дончан. А среди мистически настроенных его гостей и вовсе ходит легенда, будто бы талантливый концертмейстер лично знаком с каждым композитором, о котором он говорит: слишком живо и глубоко лектор ведёт свои вечера.
Тесная дружба Савари и Донецкого Дома работников культуры продолжается до сих пор, не так давно музыкант даже возглавил его Правление.
Донецкая филармония
Много лет Станислав Витальевич служил главным концертмейстером Донецкой государственной академической филармонии.
Каждый свой номер он продумывал до мелочей, старался привнести в него нотки оригинальности. Со многими артистами филармонии Савари связывает не только общее дело, но и многолетняя творческая дружба. Одна из таких вокалисток – «донецкий соловей» Алина Николаевна Коробко.
Алина Захаровна Коробко – народная артистка Украины, преподаватель, профессор Донецкой государственной музыкальной академии имени С.С. Прокофьева. Сценическую карьеру начала в 1972 году. Среди известных выпускников Коробко – генеральный директор-художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий, приглашённая солистка Большого театра России Алевтина (Алина) Яровая, заслуженная артистка Украины, солистка Донецкой государственной академической филармонии Анна Братусь и многие другие.
Станислав Витальевич не только аккомпанировал Алине Захаровне Коробко в стенах филармонии, но даже организовал совместную концертную поездку в родной Ташкент. Выступление Алины Коробко состоялось в стенах концертного зала «Бахор».
В Донецкой филармонии отмечают, что Савари не просто сопровождал вокалиста, а помогал ему, возвышая мастерство певца. При этом концертмейстер был необычайно тактичен, терпелив и аккуратен: он умел так сделать замечание или дать совет, что артист не чувствовал себя уязвлённым, а, наоборот, ощущал лёгкость и радость.
Планета Савари
Савари не зря называют «донецким Леонардо да Винчи» и сравнивают масштаб его личности с масштабом планеты: всю жизнь музыканту сопутствует физическая боль, но это не помешало ему привить любовь к классической и народной музыке колоссальному числу людей, помочь множеству артистов достичь вершин своего мастерства, стать педагогом-новатором и построить головокружительную карьеру, недоступную многим абсолютно здоровым людям.
Станислав Витальевич Савари и по сей день живёт в Донецке. Последние пять лет ухудшившееся состояние здоровья не позволяет ему играть. Однако народный артист Украины по-прежнему остаётся активным и жизнерадостным: в 2019 году он отпраздновал свой 85-летний юбилей, а в октябре 2021 года состоялась презентация его новой книги «Концертмейстер». И хочется верить, что этот замечательный, очень живой по своему характеру человек с потрясающим чувством юмора и невероятным талантом, искренний и тактичный, ещё много лет будет радовать дончан своей деятельной любовью к прекрасному.