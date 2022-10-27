Проблемы с вылетом. В Омске из-за нехватки самолетов задержали сразу три рейса

Самолет в Волгоград задерживают почти на 5 часов: он должен был вылететь в 8:00, но теперь время отправления сдвинули на 12:40 часов. Примерно такая же задержка коснулась и рейса в Иркутск, который по расписанию должен отправиться в 16:35, однако теперь его отправление назначено на 20:40 часов.