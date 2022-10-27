Проблемы с вылетом. В Омске из-за нехватки самолетов задержали сразу три рейса

Омский аэропорт утром в четверг, 27 октября, сообщил о задержке сразу трех авиарейсов в разных направлениях: в Абакан, Волгоград и Иркутск.
Первый самолет в Абакан к моменту написания материала уже вылетел, однако задержка составила 6 часов: вместо 2:00 самолет вылетел только в 8:00 часов.
Самолет в Волгоград задерживают почти на 5 часов: он должен был вылететь в 8:00, но теперь время отправления сдвинули на 12:40 часов. Примерно такая же задержка коснулась и рейса в Иркутск, который по расписанию должен отправиться в 16:35, однако теперь его отправление назначено на 20:40 часов.
В аэропорту отметили, что задержка рейсов связана с ожиданием самолетов для рейсов. Причины, по которым лайнеры не получилось подготовить к полету вовремя, не уточняются.