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Омский подросток без прав врезался в два автомобиля и попал в больницу

27 октября 01:37
Фото: 1MI

В Омске 17-летний подросток без прав устроил массовое ДТП

Между собой столкнулись автомобили «Жигули», «Волга» и Opel.

Вчера, 26 октября, в Омске произошла авария, в результате которой пострадал человек. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили о ДТП в 17:40.

По Предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля «Жигули» без водительских прав врезался сразу в несколько автомобилей на перекрестке улицы Химиков с улицей Коммунальной. Столкновение произошло с машиной Opel, за рулем которой находился 40-летний мужчина, и «Волгой», которой управлял 60-летний мужчина.

В результате ДТП подросток попал в больницу. Полиция проводит проверку.

Фото: УМВД России по Омской области
#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД
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