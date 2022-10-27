Омский подросток без прав врезался в два автомобиля и попал в больницу

По Предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля «Жигули» без водительских прав врезался сразу в несколько автомобилей на перекрестке улицы Химиков с улицей Коммунальной. Столкновение произошло с машиной Opel, за рулем которой находился 40-летний мужчина, и «Волгой», которой управлял 60-летний мужчина.