Омский подросток без прав врезался в два автомобиля и попал в больницу

Вчера, 26 октября, в Омске произошла авария, в результате которой пострадал человек. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили о ДТП в 17:40.
По Предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля «Жигули» без водительских прав врезался сразу в несколько автомобилей на перекрестке улицы Химиков с улицей Коммунальной. Столкновение произошло с машиной Opel, за рулем которой находился 40-летний мужчина, и «Волгой», которой управлял 60-летний мужчина.
В результате ДТП подросток попал в больницу. Полиция проводит проверку.