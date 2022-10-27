Омича наказали рублем за тайный запуск квадрокоптера в самом центре города

В пресс-службе омской транспортной прокуратуры сообщили результаты рассмотрения протокола на омича, который в самом центре Омска без разрешения запустил беспилотник.
Омич нарушил закон в августе 2022 года: во время крупного спортивного мероприятия в районе улицы Партизанская он запустил квадрокоптер, чтобы снять происходящее с высоты. Однако он не учел, что для такого действия ему нужно было оформить разрешение на использование воздушного пространства и зарегистрировать квадрокоптер в Росавиации.
В итоге на нарушителя составили протокол по ч. 2 ст. 11.4, ч.5 ст. 11.5 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства; управление воздушным судном, не прошедшим государственной регистрации». В октябре этого года мужчину оштрафовали на 32 тыс рублей.
В ведомстве отметили, что решение в силу пока не вступило.