Омича наказали рублем за тайный запуск квадрокоптера в самом центре города

Омич нарушил закон в августе 2022 года: во время крупного спортивного мероприятия в районе улицы Партизанская он запустил квадрокоптер, чтобы снять происходящее с высоты. Однако он не учел, что для такого действия ему нужно было оформить разрешение на использование воздушного пространства и зарегистрировать квадрокоптер в Росавиации.