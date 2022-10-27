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Омича наказали рублем за тайный запуск квадрокоптера в самом центре города

27 октября 04:59
Фото: 1MI

Омича оштрафовали за запуск беспилотника в центре города

Мужчина хотел снять с высоты массовое спортивное мероприятие.

В пресс-службе омской транспортной прокуратуры сообщили результаты рассмотрения протокола на омича, который в самом центре Омска без разрешения запустил беспилотник.

Омич нарушил закон в августе 2022 года: во время крупного спортивного мероприятия в районе улицы Партизанская он запустил квадрокоптер, чтобы снять происходящее с высоты. Однако он  не учел, что для такого действия ему нужно было оформить разрешение на использование воздушного пространства и зарегистрировать квадрокоптер в Росавиации.

В итоге на нарушителя составили протокол по ч. 2 ст. 11.4, ч.5 ст. 11.5 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства; управление воздушным судном, не прошедшим государственной регистрации». В октябре этого года мужчину оштрафовали на 32 тыс рублей.

В ведомстве отметили, что решение в силу пока не вступило.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Транспортная прокуратура#Беспилотник#Квадрокоптер#Штраф#Разрешение
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