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На омских мясокомбинатах обнаружили антисанитарию

27 октября 11:43
Фото: 1MI
В ходе проверок на 8 предприятиях выявлены нарушения санитарного законодательства.

По сообщению Роспотребнадзора, за 9 месяцев 2022 года было исследовано 712 проб мясной продукции. И на 8 предприятиях были выявлены грубые нарушения, которые перечислили в пресс-службе ведомства:

  • отсутствие сопроводительных документов;
  • отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность на реализуемую мясную продукцию;
  • отсутствие маркировочных ярлыков;
  • нарушения к условиям мытья инвентаря и посуды;
  • нарушения организации и проведения производственного лабораторного контроля;
  • несоблюдение личной гигиены персоналом;
  • неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и содержание помещений;
  • выработка и реализация продукции не отвечающей требованиям по микробиологическим показателям.

За выявленные нарушения предприятиям придется заплатить штраф на общую сумму 250 тыс. рублей.

Помимо этого, было забраковано 5 партий мяса и мясной продукции в количестве 7,84 кг.

Отметим, что нарушения находят не только при проверке мясной, но и молочной продукции. Недавно в Омске обнаружили фальшивое молоко, которое поставляли в дома-интернаты.

И так сойдет. Омских детей поили поддельным молоком и кормили сметаной с примесями
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#Юлия Бармина#Роспотребнадзор#Антисанитария#Нарушение#Мясо
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