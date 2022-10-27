На омских мясокомбинатах обнаружили антисанитарию

По сообщению Роспотребнадзора, за 9 месяцев 2022 года было исследовано 712 проб мясной продукции. И на 8 предприятиях были выявлены грубые нарушения, которые перечислили в пресс-службе ведомства:
За выявленные нарушения предприятиям придется заплатить штраф на общую сумму 250 тыс. рублей.
Помимо этого, было забраковано 5 партий мяса и мясной продукции в количестве 7,84 кг.
Отметим, что нарушения находят не только при проверке мясной, но и молочной продукции. Недавно в Омске обнаружили фальшивое молоко, которое поставляли в дома-интернаты.