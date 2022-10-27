На омича, который унижал женщин в соцсети, завели дело за оскорбление украинцев

В Омске завели уголовное дело на 52-летнего безработного мужчину за оскорбления украинцев в соцсети, сообщает «Коммерсант». Омича обвиняют в том, что он писал негативные комментарии в адрес жителей Украины со своей страницы во «ВКонтакте». Затем мужчина удалил эти посты.
Уголовное дело завели по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». В нем несколько эпизодов, первый из них относится к декабрю 2021 года. На время следствия омича отпустили под подписку о невыезде.
Отметим, что ранее мужчина уже был фигурантом другого уголовного дела. В сентябре 2022 года Октябрьский районный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год за унижение женщин в соцсетях.