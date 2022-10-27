На омича, который унижал женщин в соцсети, завели дело за оскорбление украинцев

В Омске завели уголовное дело на 52-летнего безработного мужчину за оскорбления украинцев в соцсети, сообщает «Коммерсант». Омича обвиняют в том, что он писал негативные комментарии в адрес жителей Украины со своей страницы во «ВКонтакте». Затем мужчина удалил эти посты.