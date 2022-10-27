На большей части России наступила зима

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Он рассказал, что две трети территории страны уже покрыты снегом. В частности, снег выпал на Кольском полуострове, на Урале, в Архангельской области, в Коми, на северо-востоке Приволжского федерального округа.
Что касается Москвы, то до зимы в столичном регионе, считает Вильфанд, еще далеко. Жители Москвы пока еще могут наслаждаться осенней погодой.
На реках появляется первый лед. Как рассказал Вильфанд, на Печоре формируется плавучий лед, кроме того, ледовые явления наблюдаются на водоемах Бурятии, Алтайского края, Красноярского, Забайкальского, Хабаровского края, Амурской и Иркутской областей.
В Якутии лед появился вдоль берегов рек, в регионе наблюдается рыхлый лед — шугоход. На севере Якутии реки частично уже покрыты льдом, что свидетельствует о преобладании зимней погоды.