На большей части России наступила зима

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Он рассказал, что две трети территории страны уже покрыты снегом. В частности, снег выпал на Кольском полуострове, на Урале, в Архангельской области, в Коми, на северо-востоке Приволжского федерального округа.