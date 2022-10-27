Монолитная работа. В омском парке потратят 300 тыс рублей на новый бетонный бассейн

На портале госзакупок появилось сообщение о том, что парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ выбрал подрядчика, который займется ремонтом бассейна, являющегося частью водного аттракциона. Им стал индивидуальный предприниматель Евгений Шинкевич.