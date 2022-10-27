Монолитная работа. В омском парке потратят 300 тыс рублей на новый бетонный бассейн

На портале госзакупок появилось сообщение о том, что парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ выбрал подрядчика, который займется ремонтом бассейна, являющегося частью водного аттракциона. Им стал индивидуальный предприниматель Евгений Шинкевич.
Общая сумма ремонта составляет 320 тыс. рублей и включает в себя очистку дна от ила, ремонт трещин, очистку стен бассейна от старой краски, ремонт швов, трещин на бетонных стенах, частичную штукатурку и грунтовку стен, а также покраску стен масляной краской. Срок выполнения — 10 дней.
По условиям контракта, гарантийный срок составляет 2 года. В случае, если в результате выполнения работ состояние помещения под аттракцион ухудшится — подрядчик будет обязан возместить убытки.
Напомним, что помимо бассейна для аттракциона, в Омске уже отреставрировали плавательные бассейны "Пингвин" и "Альбатрос".