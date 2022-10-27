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Монолитная работа. В омском парке потратят 300 тыс рублей на новый бетонный бассейн

27 октября 13:01
Фото: park-omsk.ru

В омском парке отремонтируют бассейн

Омский парк Культуры и Отдыха Им. 30-Летия ВЛКСМ нашел подрядчика для ремонта монолитного железобетонного бассейна.

На портале госзакупок появилось сообщение о том, что парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ выбрал подрядчика, который займется ремонтом бассейна, являющегося частью водного аттракциона. Им стал индивидуальный предприниматель Евгений Шинкевич.

Общая сумма ремонта составляет 320 тыс. рублей и включает в себя очистку дна от ила, ремонт трещин, очистку стен бассейна от старой краски, ремонт швов, трещин на бетонных стенах, частичную штукатурку и грунтовку стен, а также покраску стен масляной краской. Срок выполнения — 10 дней.

По условиям контракта, гарантийный срок составляет 2 года. В случае, если в результате выполнения работ состояние помещения под аттракцион ухудшится — подрядчик будет обязан возместить убытки.

Напомним, что помимо бассейна для аттракциона, в Омске уже отреставрировали плавательные бассейны "Пингвин" и "Альбатрос". 

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#Юлия Бармина#Город#Парк#Аттракционы#Бассейн
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