Минсельхоз обещает сдерживать цены на мясо в 2023 году

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», эта мера позволит сдержать рост цен на мясо. Напомним: аналитики предполагали, что цены на мясо увеличатся на 20-30%. Однако теперь, когда Национальный союз мясопереработчиков добился продления введенной в 2021 году квоты на ввоз говядины с нулевой пошлиной, роста цен ждать не стоит.
В то же время Минсельхоз отверг предложение о беспошлинном ввозе до 100 тысяч тонн свинины в год, сочтя, что потребности рынка страны в свинине полностью обеспечены отечественными животноводами. Более сложная ситуация с говядиной объясняется тем, что в России совершенствуется производство молока, и теперь для него не требуется разводить много коров.