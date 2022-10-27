Минсельхоз обещает сдерживать цены на мясо в 2023 году

В то же время Минсельхоз отверг предложение о беспошлинном ввозе до 100 тысяч тонн свинины в год, сочтя, что потребности рынка страны в свинине полностью обеспечены отечественными животноводами. Более сложная ситуация с говядиной объясняется тем, что в России совершенствуется производство молока, и теперь для него не требуется разводить много коров.