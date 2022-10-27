Город55
ГлавноеВсе новости

Минсельхоз обещает сдерживать цены на мясо в 2023 году

27 октября, 12:39
Министерство сельского хозяйства РФ продлит на 2023 год действие квот на беспошлинный ввоз в страну бескостной говядины.

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», эта мера позволит сдержать рост цен на мясо. Напомним: аналитики предполагали, что цены на мясо увеличатся на 20-30%. Однако теперь, когда Национальный союз мясопереработчиков добился продления введенной в 2021 году квоты на ввоз говядины с нулевой пошлиной, роста цен ждать не стоит.

В то же время Минсельхоз отверг предложение о беспошлинном ввозе до 100 тысяч тонн свинины в год, сочтя, что потребности рынка страны в свинине полностью обеспечены отечественными животноводами. Более сложная ситуация с говядиной объясняется тем, что в России совершенствуется производство молока, и теперь для него не требуется разводить много коров.

#Ольга Земскова
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10