21 сентября 2022 года в Омской области начали призывную кампанию в рамках частичной мобилизации согласно указу президента РФ Владимира Путина и заданию Министерства обороны России. С первых же дней призыва омичи стали публично обращаться к властям с просьбой о единовременных выплатах, которые бы поддержали их семьи в первое время. А также попросили решить проблему с выплатой кредитов — ипотеки, автолизинга и прочих видов займов.
Губернатор Омской области Александр Бурков анонсировал меры поддержки в своем телеграм-канале. Глава региона отметил, что ни для кого не является секретом тот факт, что многие мужчины сегодня имеют ряд обязательств перед государством за покупку жилья, автомобиля и другие ценные приобретения. В этой связи государство приняло ряд мер, которые будут отражены в новом законопроекте.
На портале губернатора Омской области представлены ответы на самые частые вопросы об организации частичной мобилизации в регионе.
Работу над законом о кредитных каникулах депутаты Госдумы закончили в конце сентября, поправки внесли представители всех комитетов и фракций. И в начале октября он вступил в силу.
Согласно документу все мобилизованные граждане, будучи заемщиками по ипотеке или иному кредитному продукту (если договор был заключен до 21 сентября 2022 года), имеют право обратиться к кредитору, то есть в банк, с заявлением об изменении условий кредитования, а именно — попросить отсрочку обязательных платежей на срок, соответствующий периоду военной службы, или об уменьшении объема платежей по ипотеке в течение этого периода.
Подробнее о сроке каникул. Он рассчитывается так: период мобилизации плюс еще дополнительно до 30 дней для того, чтобы мобилизованный заемщик мог восстановиться (к примеру, после полученного ранения или другой травмы).
Что же касается процентов по ипотечному кредиту, то они начисляются в том порядке, как если бы заемщик исправно вносил платежи по ипотеке в период кредитных каникул, то есть проценты не растут, соответственно, взыскания по продукту быть не может. В отношении потребительского кредита действует другое правило: проценты начисляются по льготной ставке.
Как можно оформить кредитные каникулы? Для этого необязательно обращаться в ЦБ. Необходимо лишь написать заявление в банк, который выдал кредит. К заявлению следует приложить документ, подтверждающий факт мобилизации. За самого заемщика это может сделать кто-то из членов семьи — супруга, родители, совершеннолетний ребенок и др.
Напомним, мобилизованные омичи получили по 100 тыс. рублей в качестве единовременной материальной помощи. Также правительством региона был разработан комплекс социальных льгот и преференций для семей военных, отправляющихся на специальную военную операцию на Украину. 4 октября губернатор Александр Бурков объявил, что задание по частичной мобилизации в регионе выполнено в полной мере.