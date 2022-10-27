Что же касается процентов по ипотечному кредиту, то они начисляются в том порядке, как если бы заемщик исправно вносил платежи по ипотеке в период кредитных каникул, то есть проценты не растут, соответственно, взыскания по продукту быть не может. В отношении потребительского кредита действует другое правило: проценты начисляются по льготной ставке.