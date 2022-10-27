«Хочу помогать таким, как я»: Омичка с инвалидностью по зрению учится на дефектолога

«Больше всего на свете я люблю заниматься с детьми. У меня есть младший брат. Когда он рос, я с ним была постоянно — играла, пыталась чему-то научить. Сейчас — двоюродная сестренка. Ей семь лет, она в этом году уже идет в школу. Я тоже с ней стараюсь проводить время, как только появляется возможность. Мы вместе рассматриваем книжки, она уже потихоньку читает, — рассказывает Катя. — Чтобы иметь возможность всегда оставаться в мире детства, я решила воплотить свою мечту в профессии. Учиться сложно, конечно. Но меня мотивирует, что я буду работать с детьми. Дефектологом стать не планировала, даже не слышала о такой профессии. Хотела поступать на логопеда. Но мне посоветовали попробовать именно эту специализацию. Для начала проштудировала весь интернет, узнала, что это вообще такое. Узнав, вдохновилась и загорелась желанием заниматься этим. Если логопед работает только с постановкой речи, то дефектолог подходит к помощи детям в комплексе. Это и слух, и зрение, и речь. Работает над всеми этими сферами. Я сама была таким особенным ребенком, поэтому хочу помогать детям, которые столкнулись с похожими сложностями. Мне интересно развиваться в этой сфере».