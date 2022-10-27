«Хочу помогать таким, как я»: Омичка с инвалидностью по зрению учится на дефектолога

Участница проекта #безграничные_возможности2022 Катя Новоселова всегда знала: когда вырастет будет помогать освоиться в жизни особенным детям. Таким же, как была она сама. Ведь никто другой не знает, что ежедневно приходится преодолевать таким малышам и их семьям.
Наша героиня появилась на свет с серьезными проблемами со зрением. Однако ограничения здоровья не помешали ей успешно учиться в школе, а потом и в Исилькульском педколледже. По окончании последнего девушка решила — надо двигаться дальше. И поступила в Омский педуниверситет на педагога-дефектолога.
«Больше всего на свете я люблю заниматься с детьми. У меня есть младший брат. Когда он рос, я с ним была постоянно — играла, пыталась чему-то научить. Сейчас — двоюродная сестренка. Ей семь лет, она в этом году уже идет в школу. Я тоже с ней стараюсь проводить время, как только появляется возможность. Мы вместе рассматриваем книжки, она уже потихоньку читает, — рассказывает Катя. — Чтобы иметь возможность всегда оставаться в мире детства, я решила воплотить свою мечту в профессии. Учиться сложно, конечно. Но меня мотивирует, что я буду работать с детьми. Дефектологом стать не планировала, даже не слышала о такой профессии. Хотела поступать на логопеда. Но мне посоветовали попробовать именно эту специализацию. Для начала проштудировала весь интернет, узнала, что это вообще такое. Узнав, вдохновилась и загорелась желанием заниматься этим. Если логопед работает только с постановкой речи, то дефектолог подходит к помощи детям в комплексе. Это и слух, и зрение, и речь. Работает над всеми этими сферами. Я сама была таким особенным ребенком, поэтому хочу помогать детям, которые столкнулись с похожими сложностями. Мне интересно развиваться в этой сфере».
Катя дважды участвовала в региональном чемпионате «Абилимпикс». В 2019 заняла третье место, в 2020-м — второе.
Не только же одной учебой заниматься, надо же себя еще как-то развлекать, решила Катя. И записалась в студенческую группу «Вертикаль» при педагогическом университете. Говорит, профессиональной певицей стать не планирует. Однако выступления на сцене делают ее счастливой:
«У меня столько эмоций было, когда я в первый раз пришла на репетицию. Это такой восторг! — делится наша героиня. — Правда, боялась. Я очень давно хотела заниматься вокалом. Когда появилась такая возможность, решила не упускать свой шанс. И вот я уже полгода занимаюсь. Мне понравилось. Познакомилась с интересными людьми, теперь мы не разлей вода. Вокал для меня больше хобби. Но хотелось бы и в этом направлении дальше совершенствоваться».
Нашей героине всего 21 год, а она уже определилась с главными целями и выбрала профессию, которая поможет сделать жизнь многих особенных детей полноценной и вернуть с их семьи покой и радость. А вот, что бы она посоветовала себе самой и тех, кто оказался в похожей ситуации, в самом начале пути.
«Не переживать, не волноваться и не бояться. Не бросать начатое, не опускать руки. Только вперед, несмотря ни на что! И все получится. Моя поддержка — это родители и друзья. Когда мне сложно, я знаю, что они мне помогут, и всегда обращаюсь к ним. Без них, наверное, и не справилась бы. Я их очень люблю!».