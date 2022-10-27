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Бюджет Омской области на 2023 год приняли с ростом доходов почти на 9%

27 октября 06:46
Фото: omskportal.ru

В Омской области одобрили бюджет до 2025 года

Правительство Омской области одобрило проект регионального бюджета до 2025 года.
Сюжет
Доходы

В правительстве Омской области рассказали о проекте регионального бюджета на ближайшие три года. Уже известно, что в 2023 году предполагается увеличение доходов почти на 9%, до 120.7 млрд руб.

Министр финансов Омской области Вадим Чеченко отметил, что из 120,7 млрд рублей доходов бюджета порядка 87,2 млрд рублей составляют налоговые и неналоговые доходы, и 33,5 млрд рублей — безвозмездные поступления.

Расходы же запланированы в объеме 123,2 млрд рублей, из них около 90% распределено на финансирование первоочередных, строго регламентированных обязательств бюджета. Это заработная плата, социальные выплаты, дорожный фонд, взносы в фонд ОМС и другие обязательства. При внесении первых изменений в бюджет в начале 2023 года финансирование ряда расходных статей планируют увеличить.

Губернатор Омской области Александр Бурков подчеркнул, что в проекте бюджета на 2023 год доходов почти на 10 млрд рублей больше, чем в первоначальном бюджете текущего года.

Отмечается, что 28 октября проект бюджета со всеми сопроводительными документами передадут на рассмотрение в Законодательное Собрание Омской области.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Александр Бурков#Бюджет#Доходы
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