Бюджет Омской области на 2023 год приняли с ростом доходов почти на 9%

В правительстве Омской области рассказали о проекте регионального бюджета на ближайшие три года. Уже известно, что в 2023 году предполагается увеличение доходов почти на 9%, до 120.7 млрд руб.
Министр финансов Омской области Вадим Чеченко отметил, что из 120,7 млрд рублей доходов бюджета порядка 87,2 млрд рублей составляют налоговые и неналоговые доходы, и 33,5 млрд рублей — безвозмездные поступления.
Расходы же запланированы в объеме 123,2 млрд рублей, из них около 90% распределено на финансирование первоочередных, строго регламентированных обязательств бюджета. Это заработная плата, социальные выплаты, дорожный фонд, взносы в фонд ОМС и другие обязательства. При внесении первых изменений в бюджет в начале 2023 года финансирование ряда расходных статей планируют увеличить.
Губернатор Омской области Александр Бурков подчеркнул, что в проекте бюджета на 2023 год доходов почти на 10 млрд рублей больше, чем в первоначальном бюджете текущего года.
Отмечается, что 28 октября проект бюджета со всеми сопроводительными документами передадут на рассмотрение в Законодательное Собрание Омской области.