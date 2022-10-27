Бюджет Омской области на 2023 год приняли с ростом доходов почти на 9%

Расходы же запланированы в объеме 123,2 млрд рублей, из них около 90% распределено на финансирование первоочередных, строго регламентированных обязательств бюджета. Это заработная плата, социальные выплаты, дорожный фонд, взносы в фонд ОМС и другие обязательства. При внесении первых изменений в бюджет в начале 2023 года финансирование ряда расходных статей планируют увеличить.