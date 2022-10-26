Зубастый урожай. Дачников попросили не плодить собак на улицах Омска

Осенью неспроста растет количество сообщений об агрессивных стаях собак. В администрации Омска сообщили, что основная масса собак «уходит» со стройплощадок и дач, которые они охраняли летом.
Директор муниципального приюта Евгений Вольф добавил, что количество заявок осенью увеличивается, а поймать всех бездомных животных на конкретной территории не всегда возможно. Собаки постоянно меняют место обитания даже в пределах одного микрорайона.
Также Евгений Вольф обратился к омичам:
«Обращаемся ко всем владельцам дачных участков и строящихся объектов — не выпускайте и не выгоняйте на улицу собак, которые в течение летнего сезона охраняли ваши участки и постройки».
Пойманные по заявкам безнадзорные животные вакцинируются, стерилизуются, получают бирки и возвращаются на улицы. Сейчас в приюте почти 400 собак — как взрослые, так и щенки.
Если собаки проявляют агрессию по отношению к людям — вы можете подать заявку на отлов в свою управляющую организацию или местный КТОС.
Вот только самые недавние примеры, иллюстрирующие бедствие Омска: