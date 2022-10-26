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Зубастый урожай. Дачников попросили не плодить собак на улицах Омска

26 октября 11:12
Фото: 1MI

Омских дачников призвали не бросать собак после летнего сезона

Бессердечные омичи выгоняют собак, которых подкормили для охраны участка, дачи или стройки. Собаки отвечают агрессией всему городу.

Осенью неспроста растет количество сообщений об агрессивных стаях собак. В администрации Омска сообщили, что основная масса собак «уходит» со стройплощадок и дач, которые они охраняли летом.

Директор муниципального приюта Евгений Вольф добавил, что количество заявок осенью увеличивается, а поймать всех бездомных животных на конкретной территории не всегда возможно. Собаки постоянно меняют место обитания даже в пределах одного микрорайона.

Также Евгений Вольф обратился к омичам:

«Обращаемся ко всем владельцам дачных участков и строящихся объектов — не выпускайте и не выгоняйте на улицу собак, которые в течение летнего сезона охраняли ваши участки и постройки».

Пойманные по заявкам безнадзорные животные вакцинируются, стерилизуются, получают бирки и возвращаются на улицы. Сейчас в приюте почти 400 собак — как взрослые, так и щенки.

Если собаки проявляют агрессию по отношению к людям — вы можете подать заявку на отлов в свою управляющую организацию или местный КТОС.

Вот только самые недавние примеры, иллюстрирующие бедствие Омска:

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#Дарья Зыкова#Общество#Новости#Омск#Бродячие собаки#Бездомные собаки#Приют для животных#Дача#Стройка#Жалобы
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