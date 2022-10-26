Зима близко. В конце недели в Омске ожидается резкое похолодание до -13 градусов

По сообщению Обь-Иртышского УГМС, уже в эту пятницу, 28 октября, ночью температура опустится до -8 градусов, а при прояснении может дойти до -13. Днем же погода обещает быть теплее. Температура будет колебаться от +2 до -3 градусов.
Ночью 29 октября температура будет держаться в диапазоне от -3 до -8. Согласно сервису «Ventusky» местами возможны осадки. Снежный покров при этом не превысит 1 см.
В воскресенье, 30 октября, температура днем будет от 0 до -3 градусов.
Что касается облачности, 28 октября она составит около 50%, а 29 и 30 октября может дойти до максимума — 100%.