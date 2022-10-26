Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Зима близко. В конце недели в Омске ожидается резкое похолодание до -13 градусов

26 октября 13:26
Фото: 1MI

В Омской области заметно похолодает

Температура в Омской области может достигнуть -13 градусов.

По сообщению Обь-Иртышского УГМС, уже в эту пятницу, 28 октября, ночью температура опустится до -8 градусов, а при прояснении может дойти до -13. Днем же погода обещает быть теплее. Температура будет колебаться от +2 до -3 градусов.

Ночью 29 октября температура будет держаться в диапазоне от -3 до -8. Согласно сервису «Ventusky» местами возможны осадки. Снежный покров при этом не превысит 1 см.

В воскресенье, 30 октября, температура днем будет от 0 до -3 градусов.

Что касается облачности, 28 октября она составит около 50%, а 29 и 30 октября может дойти до максимума — 100%.

#Юлия Бармина#Город#Погода в Омске#Прогноз погоды#Снег#Ухудшение погоды#Погода на выходных
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10