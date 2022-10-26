Юрист Соловьев рассказал о мошенничестве с семьями мобилизованных россиян

В самом начале частичной мобилизации орудовали злоумышленники, предлагавшие «отсрочки» от призыва в армию, пишет Общественная служба новостей. Сегодня звонящие заявляют, что мобилизованные родственники желают оформить доверенности на получение доступа к счетам, на которые перечисляют денежные довольствия.