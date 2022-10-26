Юрист Соловьев рассказал о мошенничестве с семьями мобилизованных россиян

В самом начале частичной мобилизации орудовали злоумышленники, предлагавшие «отсрочки» от призыва в армию, пишет Общественная служба новостей. Сегодня звонящие заявляют, что мобилизованные родственники желают оформить доверенности на получение доступа к счетам, на которые перечисляют денежные довольствия.
Мошенники стремятся разными способами завладеть персональными данными россиян. Соловьев не исключает, что когда будет обкатана новая схема, злоумышленники начнут посягать на финансовые средства потенциальных жертв.
Оформить доверенность мобилизованный может в пункте сбора – там дежурят нотариусы. Если есть основания, призывнику помогут в центре обучения: предоставляется возможность распоряжаться частью либо всем денежным довольствием.