Юрист Некрасов предупредил о последствиях бесконтрольной раздачи паспортных данных

«Например, даже без скана паспорта на людей получают микрозаймы (огромные суммы с учетом процентов) и истребуют их официально через суд и приставов, - заявил адвокат. - Доказать свою правоту сложно. Скан паспорта нужно стараться не давать никогда, но, увы, часто иначе с вами просто отказываются взаимодействовать».