Юрист Некрасов предупредил о последствиях бесконтрольной раздачи паспортных данных

Юрист назвал неправильным наличие «паспортного контроля» в России, пишет Общественная служба новостей. Такого порядка нет на сегодняшний день ни в Соединенных Штатах, ни в Евросоюзе, ни даже в ряде азиатских стран. Речь идет, по словам Некрасова, об избыточных требованиях содержащихся в российском законодательстве.
Главным последствием бесконтрольного распространения паспортных данных является рост случаев мошенничества.
«Например, даже без скана паспорта на людей получают микрозаймы (огромные суммы с учетом процентов) и истребуют их официально через суд и приставов, - заявил адвокат. - Доказать свою правоту сложно. Скан паспорта нужно стараться не давать никогда, но, увы, часто иначе с вами просто отказываются взаимодействовать».
Некрасов акцентировал внимание на том, что специалисты множества российских государственных инстанций вправе запрашивать данные паспортов граждан.