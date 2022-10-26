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Юрист Некрасов предупредил о последствиях бесконтрольной раздачи паспортных данных

26 октября, 17:17
Россияне массово жалуются на то, что данные их паспортов запрашивают повсеместно: в службах доставки товаров, в медицинских клиниках и даже при вхождениях детей в школьные организации. Ситуацию прокомментировал адвокат Андрей Некрасов.

Юрист назвал неправильным наличие «паспортного контроля» в России, пишет Общественная служба новостей. Такого порядка нет на сегодняшний день ни в Соединенных Штатах, ни в Евросоюзе, ни даже в ряде азиатских стран. Речь идет, по словам Некрасова, об избыточных требованиях содержащихся в российском законодательстве.

Главным последствием бесконтрольного распространения паспортных данных является рост случаев мошенничества.

«Например, даже без скана паспорта на людей получают микрозаймы (огромные суммы с учетом процентов) и истребуют их официально через суд и приставов, - заявил адвокат. - Доказать свою правоту сложно. Скан паспорта нужно стараться не давать никогда, но, увы, часто иначе с вами просто отказываются взаимодействовать».

Некрасов акцентировал внимание на том, что специалисты множества российских государственных инстанций вправе запрашивать данные паспортов граждан. 

 

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