Валерий Лимаренко: Мы обеспечиваем жителей свежевыловленной рыбой по доступным ценам

Сахалинский рыбохозяйственный совет подвёл предварительные итоги «красной» путины-2022 на островах. Рыбопромышленники добыли свыше 90 тысяч тонн тихоокеанских лососей, что на 30 тыс. тонн больше, чем в предыдущем чётном 2020 году.
По объёмам добычи красной рыбы островной регион занял второе место среди дальневосточных регионов. Из общего улова на горбушу пришлось 62 тыс. тонн. Немалая её часть поставляется на прилавки по программе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко «Доступная рыба». Напомним, проект реализуется в регионе с января 2021 года и стал весьма востребованным у жителей области. Например, за 2021 год в рамках программы было реализовано 285 тонн рыбы, а за 8 месяцев 2022 года – около 400 тонн. Свежая рыба по социальной цене раскупается потребителями на ура. Ассортимент представлен 12 видами рыб, в течение года он меняется. На прилавках присутствуют камбала, минтай, треска, навага, а с началом «красной» путины появляются дикие лососи. В основном, это горбуша, известная как «народная» рыба.
В Сахалинской области работают около 860 рыбохозяйственных предприятий, многие из них активно участвуют в реализации задачи губернатора региона по обеспечению жителей свежим уловом.
Портал Sakh.online поясняет, что рыба с мест промысла напрямую отправляется в районы области для реализации. Отсутствие посредников, бесплатные торговые места, а также помощь местных администраций по транспортировке рыбы в отдаленные районы, позволяет реализовывать продукцию для сахалинцев и курильчан по ценам значительно ниже рыночных. В самый разгар лососевой путины-2022 розничная цена на горбушу в рамках губернаторского проекта «доступная рыба» составляла до 100 рублей за кг.
- Предприятия отрасли не только вносят значимый вклад в экономику, но и активно участвуют в социальной жизни региона. Вместе мы реализуем проект «Доступная рыба». Благодаря ему приобрести качественную продукцию по приемлемым ценам могут жители всех районов области, - подчёркивает Валерий Лимаренко.
Отметим, губернатор региона и правительство Сахалинской области системно занимаются вопросами повышения доступности продуктов питания для жителей. Так, в островном регионе создана сеть магазинов эконом-формата, в которую вошли свыше 700 торговых точек. В их числе – социальные магазины, фирменные площадки и автолавки.