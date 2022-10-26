В Сахалинской области торжественно проводили бойцов в зону СВО

Несколько недель на Троицком военном полигоне бойцы проходили переподготовку: изучали тактику боя в полевых и городских условиях, использованию различных защитных сооружений в качестве укрытий. Обучались индивидуально и боевому слаживанию - навыкам действовать в составе подразделения, например, взвода и роты. На полигонах во время учёбы тщательно изучали современное вооружение: не только стрелковое, но и применение беспилотных летательных аппаратов, а также методы противодействия им. Конечно, отрабатывали навыки оказания медицинской помощи в полевых условиях. Своим умением и опытом с бойцами делились инструкторы, прошедшие не одну горячую точку.