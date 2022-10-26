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В Омске заведующая отделением «Городской поликлиники № 2» насмерть сбила пенсионера

26 октября 07:57
Фото: 1MI
Пострадавшего успели довезти до больницы, где он и скончался от тяжелейших травм головы.

В Омске госавтоинспекторы разбираются во всех обстоятельствах смертельного ДТП, в котором погиб 74-летний пенсионер.

«Предварительно, 24 октября около 16:20 в районе дома № 127 по улице 10 лет Октября 43-летняя женщина за рулем Opel Astra сбила пожилого пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте», — сообщил Городу55 источник в экстренных службах.

Пострадавшего пенсионера на скорой экстренно доставили в БСМП № 1, где у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и множественные переломы свода костей черепа. Врачи сделали все возможное, но мужчина скончался от травм.

Между тем, как выяснил Город55, за рулем иномарки находилась заведующая отделением медицинской профилактики «Городской поликлиники № 2», врач-терапевт.

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