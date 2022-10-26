В Омске заведующая отделением «Городской поликлиники № 2» насмерть сбила пенсионера

Пострадавшего пенсионера на скорой экстренно доставили в БСМП № 1, где у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и множественные переломы свода костей черепа. Врачи сделали все возможное, но мужчина скончался от травм.