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В Омске прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Вагнера и Шипилова

26 октября 08:44
Фото: 1MI
Омские дорожники обвиняются в картельном сговоре.

Как сообщает прокуратура Омской области, директор ООО «Стройсервис» Яков Вагнер и бывший директор АО «Омскавтодор» Алексей Шипилов заключили запрещенный законодательством картель.

Как считает следствие, при проведении электронного аукциона на выполнение ремонтных работ автомобильной дороги «Омск — Тара» участники заранее договорились о том, кто должен стать победителем и намеренно занижали цену.

По результатам аукциона между заказчиком и АО «Омскавтодор» был заключен контракт на сумму почти 1,7 млрд рублей.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд для дальнейшего рассмотрения. 

 

Дело омских дорожников Вагнера и Шипилова о «сговоре на миллиард» дошло до суда
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#Юлия Бармина#Город#Алексей Шипилов#Яков Вагнер#Уголовное дело#Дорожники#Дело#Картельный сговор
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