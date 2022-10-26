В Омске прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Вагнера и Шипилова

Как сообщает прокуратура Омской области, директор ООО «Стройсервис» Яков Вагнер и бывший директор АО «Омскавтодор» Алексей Шипилов заключили запрещенный законодательством картель.
Как считает следствие, при проведении электронного аукциона на выполнение ремонтных работ автомобильной дороги «Омск — Тара» участники заранее договорились о том, кто должен стать победителем и намеренно занижали цену.
По результатам аукциона между заказчиком и АО «Омскавтодор» был заключен контракт на сумму почти 1,7 млрд рублей.
Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд для дальнейшего рассмотрения.