В Молдавии ввели режим экономии электроэнергии

Гражданам Молдавии правительство предложили отказаться от использования лифтов с 7.00 до 11.00 и с 18.00 до 23.00, а администраторы коммерческой недвижимости получили рекомендации по сокращению освещения на 30% — речь идет об отключении витрин, фонтанов, декоративной подсветки и эскалаторов, сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Комиссия посчитала, что температуру воздуха в помещениях не нужно повышать до значений более 19 градусов в рабочее время и более 15 градусов в нерабочее время.
Молдавия в настоящее время испытывает энергетический кризис по причине внушительного роста стоимости энергоресурсов. С 11 октября на территорию страны не поставляется украинское электричество, основным поставщиком стала Молдавская ГРЭС, функционирующая в Приднестровье. Также электричество поставляется из Румынии, однако стоимость ресурсов почти в два раза превышает цены для потребителей на внутреннем рынке.