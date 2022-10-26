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В Молдавии ввели режим экономии электроэнергии

26 октября 08:02
Фото: piqsels.com
Правительство Молдавии ужесточило меры с целью экономии электричества. Решение было принято 25 октября в рамках заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Гражданам Молдавии правительство предложили отказаться от использования лифтов с 7.00 до 11.00 и с 18.00 до 23.00, а администраторы коммерческой недвижимости получили рекомендации по сокращению освещения на 30% — речь идет об отключении витрин, фонтанов, декоративной подсветки и эскалаторов, сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Комиссия посчитала, что температуру воздуха в помещениях не нужно повышать до значений более 19 градусов в рабочее время и более 15 градусов в нерабочее время.

Молдавия в настоящее время испытывает энергетический кризис по причине внушительного роста стоимости энергоресурсов. С 11 октября на территорию страны не поставляется украинское электричество, основным поставщиком стала Молдавская ГРЭС, функционирующая в Приднестровье. Также электричество поставляется из Румынии, однако стоимость ресурсов почти в два раза превышает цены для потребителей на внутреннем рынке. 

#В мире#Алина Ибрагимова
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