В Молдавии ввели режим экономии электроэнергии

Молдавия в настоящее время испытывает энергетический кризис по причине внушительного роста стоимости энергоресурсов. С 11 октября на территорию страны не поставляется украинское электричество, основным поставщиком стала Молдавская ГРЭС, функционирующая в Приднестровье. Также электричество поставляется из Румынии, однако стоимость ресурсов почти в два раза превышает цены для потребителей на внутреннем рынке.