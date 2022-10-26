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С начала 2022 года в России снизились продажи пивной продукции

26 октября, 20:28
Пиво и пивные напитки в России стали продавать меньше. Такая тенденция наблюдается с начала этого года. Речь идет о розничных продажах.

Общественная служба новостей передает, что объем розничных продаж пивной продукции с января 2022 года снизился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Он составляет 557,4 миллионов дал.

Объем продаж пуаре, сидра и медовухи составил 6,1 миллиона дал, что на 15,6% меньше по сравнению с прошлогодним периодом.

По данным Росалкогольрегулирования, объем продаж других видов алкогольсодержащей продукции за 9 месяцев увеличился на 3,5%, достигнув 161,95 миллионов дал.

На слабоалкогольные напитки спрос возрос — продажи составили на 61,7% больше по сравнению с девятимесячным периодом за прошлый год. В этом году было продано 11 миллионов дал такой продукции.

Продажи вина без содержания этилового спирта уменьшились на 52,4%, а продажа ликерных вид увеличилась примерно в 2,3 раза.

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