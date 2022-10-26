С начала 2022 года в России снизились продажи пивной продукции

Общественная служба новостей передает, что объем розничных продаж пивной продукции с января 2022 года снизился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Он составляет 557,4 миллионов дал.
Объем продаж пуаре, сидра и медовухи составил 6,1 миллиона дал, что на 15,6% меньше по сравнению с прошлогодним периодом.
По данным Росалкогольрегулирования, объем продаж других видов алкогольсодержащей продукции за 9 месяцев увеличился на 3,5%, достигнув 161,95 миллионов дал.
На слабоалкогольные напитки спрос возрос — продажи составили на 61,7% больше по сравнению с девятимесячным периодом за прошлый год. В этом году было продано 11 миллионов дал такой продукции.
Продажи вина без содержания этилового спирта уменьшились на 52,4%, а продажа ликерных вид увеличилась примерно в 2,3 раза.