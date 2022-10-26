РЭО: Правительство одобрило инициативу по включению компостирования ТКО в тариф

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, нововведения приняты вовремя. По его словам, они направлены на создание предприятий по переработке отходов, на которых будут выпускать техногрунт. Это позволит утилизировать более 20% отходов в стране, а главное, даст возможность включать расходы на компостирование в тариф регоператоров. С одной стороны, отрасль получит стимул для строительства мусороперерабатывающих заводов, а не полигонов, с другой — к росту тарифов эти изменения не приведут, ведь производство компоста будет финансироваться за счет экономии от снижения захоронения отходов, передает слова Буцаева телеканал »360».