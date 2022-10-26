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РЭО: Правительство одобрило инициативу по включению компостирования ТКО в тариф

26 октября 11:57
Фото: reo.ru
Правительство РФ внесло изменения в основы ценообразования и правила регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В Российском экологическом операторе (РЭО) уточнили, что теперь в тарифы вывозящих компаний можно закладывать расходы на компостирование отходов и производство технического грунта из них. Это направлено на формирование Экономики замкнутого цикла в России.

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, нововведения приняты вовремя. По его словам, они направлены на создание предприятий по переработке отходов, на которых будут выпускать техногрунт. Это позволит утилизировать более 20% отходов в стране, а главное, даст возможность включать расходы на компостирование в тариф регоператоров. С одной стороны, отрасль получит стимул для строительства мусороперерабатывающих заводов, а не полигонов, с другой — к росту тарифов эти изменения не приведут, ведь производство компоста будет финансироваться за счет экономии от снижения захоронения отходов, передает слова Буцаева телеканал »360».

Одно из назначений технического грунта — изоляция слоев ТКО на полигонах, если объект переработки находятся на одной территории. Производство грунта в качестве утилизации ранее не учитывали в тарифе, а теперь будут учитывать, если оно экономически эффективно. 

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 30 мая 2016 г. № 484. Они также коснутся правил регулирования тарифов в сфере обращения с отходами, чтобы регулятор мог определить размер расходов, по которым владелец комплексного объекта должен представить набор обосновывающих материалов по объекту утилизации. При этом он должен соответствовать набору по объектам обработки, обезвреживания и захоронения ТКО.

До утверждения поправок расходы на захоронение органической фракции после ее сортировки учитывались в тарифах регионального оператора. Об этом заявил заместитель гендиректора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексей Макрушин. По его словам, из-за того, что расходы на утилизацию было невозможно учесть, происходило стимулирование образования полигонов, а нововведение позволит утилизировать отходы путем их компостирования. Таких объектов стране требуется около 200 штук.

Данные мероприятия реализуются в рамках федпроекта и национальной инициативы «Экономика замкнутого цикла».

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