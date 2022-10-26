Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Проблемы с отходами. Омская детская больница оказалась опасной для здоровья

26 октября 06:48
Фото: 1MI

Детскую больницу в Омске через суд обязали следить за отходами

Проверка показала, что сотрудники детской больницы не вели учет отходов, ставя под угрозу жизнь и здоровье пациентов.

Оказалось, что в учреждении не обеспечивалась полнота, непрерывность и достоверность учета отходов, которые остаются после обеззараживания медицинских отходов. А по итогам 2021 года учреждение не предоставило отчет по отходам в  уполномоченный орган Росприроднадзора.

В итоге природоохранная прокуратура обратилась в Советский районный суд, чтобы тот возложил на больницу обязанности устранить нарушения. Требования прокуратуры удовлетворили, но в силу акт пока не вступил. В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что прокуратура будет контролировать исполнение решения суда.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Больница#Детская больница#Отходы#Суд#Наказание#Медицинские отходы
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
Омск тонет. Горожане массово жалуются на жуткие лужи и грязь
Сегодня, 18:44
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10