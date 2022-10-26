Проблемы с отходами. Омская детская больница оказалась опасной для здоровья

Оказалось, что в учреждении не обеспечивалась полнота, непрерывность и достоверность учета отходов, которые остаются после обеззараживания медицинских отходов. А по итогам 2021 года учреждение не предоставило отчет по отходам в уполномоченный орган Росприроднадзора.
В итоге природоохранная прокуратура обратилась в Советский районный суд, чтобы тот возложил на больницу обязанности устранить нарушения. Требования прокуратуры удовлетворили, но в силу акт пока не вступил. В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что прокуратура будет контролировать исполнение решения суда.