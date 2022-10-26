Город55
ГлавноеВсе новости

Политолог Демчук: Для России мир разделился «на Запад и всех остальных»

26 октября, 19:52
Представитель Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил о новой внешнеполитической концепции России, в которой будут скорректированы подходы в отношении коллективного Запада.

Политолог из МГУ Артур Демчук рассказал в беседе с Общественной службой новостей о том, чего следует ожидать от новой концепции.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день мир для России представлен двумя типами государств — дружественных и недружественных. По мнению политолога, новая концепция будет содержать пункты, которые расставят приоритеты в отношениях с отдельными государствами и регионами.

Демчук подчеркнул, что Россия не ставит цели оборвать все связи с Западом. Основной упор концепции делается на национальные интересы страны, а также на защиту российских граждан за рубежом.

Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10