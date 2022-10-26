Политолог Демчук: Для России мир разделился «на Запад и всех остальных»

Политолог из МГУ Артур Демчук рассказал в беседе с Общественной службой новостей о том, чего следует ожидать от новой концепции.
Эксперт отметил, что на сегодняшний день мир для России представлен двумя типами государств — дружественных и недружественных. По мнению политолога, новая концепция будет содержать пункты, которые расставят приоритеты в отношениях с отдельными государствами и регионами.
Демчук подчеркнул, что Россия не ставит цели оборвать все связи с Западом. Основной упор концепции делается на национальные интересы страны, а также на защиту российских граждан за рубежом.