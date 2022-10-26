Педиатр перечислила, что не стоит делать при купании малышей в ванне

Педиатр подчеркнула, что во время водных процедур малышей нельзя оставлять одних ни на секунду. Используя небольшие игрушки для игры на воде, важно следить, чтобы их части не попали ребенку в рот и затем в дыхательные пути. Также нужно убрать бьющиеся и стеклянные предметы подальше от ванны.