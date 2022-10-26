Педиатр перечислила, что не стоит делать при купании малышей в ванне

В беседе с NEWS.ru специалист разъяснила, что ребенок, находят в круге, хаотично двигается, при этом он отталкивается ножками от дна ванны. В процессе игры малыш можно случайно перевернуться и оказаться под водой. Также купание в круге может травмировать шею.
Когда ребенок плавает на животе, его шейный отдел изгибается. Нужно помнить о том, что шея новорожденных еще слабая. Из-за круга, вес ребенка направлен на шейный отдел, а это чревато травмированием.
Педиатр подчеркнула, что во время водных процедур малышей нельзя оставлять одних ни на секунду. Используя небольшие игрушки для игры на воде, важно следить, чтобы их части не попали ребенку в рот и затем в дыхательные пути. Также нужно убрать бьющиеся и стеклянные предметы подальше от ванны.
Кроме этого, специалист рекомендовала укладывать на дно ванны противоскользящий коврик. Он поможет избежать падений и ударов малыша о стенку. По мнению врача, не нужно полностью заполнять ванну водой, уровня — по грудь, достаточно. Одинаева добавила, что стоит контролировать температуру воды и понимать, что «закаливание и купание — не одно и то же».