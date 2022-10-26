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Опасная больница, новый карантин и интересные рейсы. Омск сегодня

26 октября 14:42
Фото: Город55
Итоги среды - версия Города55.

Новость № 1. Детская больница в Омске несет опасность для здоровья. Выяснилось, что в учреждении не вели учет отходов, ставя под угрозу жизнь пациентов.

Проблемы с отходами. Омская детская больница оказалась опасной для здоровья
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Новость №2. В Омской области обнаружили животное, зараженное опасным для человека вирусом. Теперь населенный пункт закрыт на карантин, в целях безопасности.

В Омской области нашли животное, зараженное смертельно опасным для человека вирусом
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Новость №3. Омичи смогут погреться на Гоа без лишних перелетов. Омский аэропорт опубликовал новое расписание, которое будет действовать до марта 2023 года. Помимо Индии появились другие увлекательные рейсы. 

Омичам предложили улететь на Гоа перед зимой
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#Юлия Бармина#Город#Рейс#Каратин#Детская больница#Больница#Самолет#Аэропорт
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