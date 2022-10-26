Новость № 1. Детская больница в Омске несет опасность для здоровья. Выяснилось, что в учреждении не вели учет отходов, ставя под угрозу жизнь пациентов.
Новость №2. В Омской области обнаружили животное, зараженное опасным для человека вирусом. Теперь населенный пункт закрыт на карантин, в целях безопасности.
Новость №3. Омичи смогут погреться на Гоа без лишних перелетов. Омский аэропорт опубликовал новое расписание, которое будет действовать до марта 2023 года. Помимо Индии появились другие увлекательные рейсы.