Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Омский коллектив показал высокие результаты на музыкальном шоу «Первого канала»

26 октября 04:24
Фото: скриншот видео "Первый канал"
Коллектив из Омска «Камертон» выступил на шоу «Поем на кухне всей страной».

В минувшее воскресенье, 23 октября, омичи выступили на музыкальном шоу «Первого канала» «Поем на кухне всей страной». Любительский коллектив «Камертон» спел песню «Под музыку Вивальди».

Омичи получили высокую оценку жюри. Они смогли набрать высший балл и пройти в шоу дальше. Некоторые из участников коллектива оказались приятно обескуражены таким поворотом, поскольку рассчитывали выступить на шоу, а затем уехать домой.

«Я вообще на время, мне кажется, забыла, что я здесь в студии. Я была где-то там в Омске у костра», — сказала участница жюри, актриса Карина Андоленко.
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Музыка#Шоу#Телевидение
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
Омск тонет. Горожане массово жалуются на жуткие лужи и грязь
Сегодня, 18:44
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10