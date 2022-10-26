Омский коллектив показал высокие результаты на музыкальном шоу «Первого канала»

В минувшее воскресенье, 23 октября, омичи выступили на музыкальном шоу «Первого канала» «Поем на кухне всей страной». Любительский коллектив «Камертон» спел песню «Под музыку Вивальди».
Омичи получили высокую оценку жюри. Они смогли набрать высший балл и пройти в шоу дальше. Некоторые из участников коллектива оказались приятно обескуражены таким поворотом, поскольку рассчитывали выступить на шоу, а затем уехать домой.
«Я вообще на время, мне кажется, забыла, что я здесь в студии. Я была где-то там в Омске у костра», — сказала участница жюри, актриса Карина Андоленко.