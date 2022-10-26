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Омичку с двумя детьми чуть не оставили без жилья из-за проблем с документами

26 октября 08:07
Фото: 1MI
В доме женщины произошел пожар, она хотела получить выплату и купить новое жилье, но в выплате ей отказали.

Прокуратура провела проверку после пожара, который произошел 6 мая 2022 года в деревне Барсуковка Любинского района. Сгорела квартира, в которой сельчанка одна после смерти мужа воспитывала дочерей 9 и 13 лет.

После пожара семье пришлось переехать к родственникам. Женщина обратилась в администрацию района с заявлением о включении детей в список тех, чье жилье было утрачено в результате чрезвычайной ситуации. Однако там сельчанка получила отказ, сотрудники ведомства заявили, что для этого нет необходимых документов.

Прокуратура обратилась в суд и указала, что дети являются наследниками умершего отца. Это доказывает свидетельство о праве на наследство по 1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру. При этом дети жили в доме с самого рождения и имели там регистрацию. Суд удовлетворил заявленные требования.

После вступления силу судебного решения детей включили в соответствующий список. Благодаря этому они смогли получить целевую выплату из бюджета на покупку жилья. С помощью этой выплаты семья купила квартиру в поселке Любинский.

#Общество#Новости#Омская область#Прокуратура Омской области#Выплата#Дети#Вероника Жукова
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