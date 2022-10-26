Омичку с двумя детьми чуть не оставили без жилья из-за проблем с документами

Прокуратура обратилась в суд и указала, что дети являются наследниками умершего отца. Это доказывает свидетельство о праве на наследство по 1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру. При этом дети жили в доме с самого рождения и имели там регистрацию. Суд удовлетворил заявленные требования.