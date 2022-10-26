Омичку с двумя детьми чуть не оставили без жилья из-за проблем с документами

Прокуратура провела проверку после пожара, который произошел 6 мая 2022 года в деревне Барсуковка Любинского района. Сгорела квартира, в которой сельчанка одна после смерти мужа воспитывала дочерей 9 и 13 лет.
После пожара семье пришлось переехать к родственникам. Женщина обратилась в администрацию района с заявлением о включении детей в список тех, чье жилье было утрачено в результате чрезвычайной ситуации. Однако там сельчанка получила отказ, сотрудники ведомства заявили, что для этого нет необходимых документов.
Прокуратура обратилась в суд и указала, что дети являются наследниками умершего отца. Это доказывает свидетельство о праве на наследство по 1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру. При этом дети жили в доме с самого рождения и имели там регистрацию. Суд удовлетворил заявленные требования.
После вступления силу судебного решения детей включили в соответствующий список. Благодаря этому они смогли получить целевую выплату из бюджета на покупку жилья. С помощью этой выплаты семья купила квартиру в поселке Любинский.