Один из лидеров Братской ОПГ задержан спустя 14 лет после начала розысков

Его подчиненных задержали и осудили еще в 2010 году. Они были признаны виновными в убийстве и бандитизме. Но их начальнику удалось скрыться,и в 2008 году его объявили в розыск. После чего дело было приостановлено. Пока в октябре его не нашли в Новосибирске.