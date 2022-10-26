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Один из лидеров Братской ОПГ задержан спустя 14 лет после начала розысков

26 октября, 15:25
В Новосибирске прошло задержание с последующим этапированием в Иркутск одного из лидеров Братской ОПГ.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное СУ СКР, он подозревается в причастности к заказному убийству.

Как считает следствие, в 2003 году он поручил своим подчиненным по ОПГ убить руководителя ООО «Трансстройавтоматика». За это он пообещал с ними расплатиться деньгами.

Хотя не озвучивается имя задержанного, но, судя по фотографии в ориентировке на сайте МВД, это может быть Геннадий Быль по прозвищу Якут, бывший смотрящий за Братским районом.

Его подчиненных задержали и осудили еще в 2010 году. Они были признаны виновными в убийстве и бандитизме. Но их начальнику удалось скрыться,и в 2008 году его объявили в розыск. После чего дело было приостановлено. Пока в октябре его не нашли в Новосибирске.  

 

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