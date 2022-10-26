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Невовремя захотела мультики. В Омске за убийство девочки дали 18 лет

26 октября 05:36
Фото: СУ СК РФ по Омской области

Убившего падчерицу омича отправили в колонию на 18 лет

В Омске вынесли приговор февральскому убийце ребенка. Мужчине дали 18 лет «строгача» и год сверху.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что завершилось судебное разбирательство по делу об убийстве 4-летней девочки.

40-летнего жителя Кормиловского района осудили на 18 лет строгого режима и дополнительно накинули год сверху, после отбытия основного наказания по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство беспомощного малолетнего». Прокуратура Омской области поддержала государственное обвинение.

В суде установили, что в ночь на 1 февраля 2022г. в деревне Кольцово Кормиловского района мужчина выпивал вместе с сожительницей, после чего они легли спать.

Спустя некоторое время его разбудили звуки от телевизора, который включила его 4-летняя падчерица. Разозлившись на ребенка, он нанес ей несколько ударов рукой по голове, а затем стал душить, кричал, что убьет. Мать девочки проснулась от криков, оттолкнула сожителя от дочери, но было поздно.

Свою вину в ходе предварительного следствия мужчина признал, но в суде от признаний отказался, заявив о самооговоре, как сообщали в пресс-службе СУ СКР по Омской области

Напомним, что следствие закончилось только в августе. Грозило мужчине пожизненное:

Лишил жизни из-за мультиков. Омичу грозит пожизненное за убийство 4-летней падчерицы
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#Дарья Зыкова#СУ СКР#Суд#Новости#Омская область#Уголовное дело#Погиб ребенок#Убийство#Дети
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