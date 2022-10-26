Невовремя захотела мультики. В Омске за убийство девочки дали 18 лет

Спустя некоторое время его разбудили звуки от телевизора, который включила его 4-летняя падчерица. Разозлившись на ребенка, он нанес ей несколько ударов рукой по голове, а затем стал душить, кричал, что убьет. Мать девочки проснулась от криков, оттолкнула сожителя от дочери, но было поздно.