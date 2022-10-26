Невовремя захотела мультики. В Омске за убийство девочки дали 18 лет

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что завершилось судебное разбирательство по делу об убийстве 4-летней девочки.
40-летнего жителя Кормиловского района осудили на 18 лет строгого режима и дополнительно накинули год сверху, после отбытия основного наказания по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство беспомощного малолетнего». Прокуратура Омской области поддержала государственное обвинение.
В суде установили, что в ночь на 1 февраля 2022г. в деревне Кольцово Кормиловского района мужчина выпивал вместе с сожительницей, после чего они легли спать.
Спустя некоторое время его разбудили звуки от телевизора, который включила его 4-летняя падчерица. Разозлившись на ребенка, он нанес ей несколько ударов рукой по голове, а затем стал душить, кричал, что убьет. Мать девочки проснулась от криков, оттолкнула сожителя от дочери, но было поздно.
Свою вину в ходе предварительного следствия мужчина признал, но в суде от признаний отказался, заявив о самооговоре, как сообщали в пресс-службе СУ СКР по Омской области
Напомним, что следствие закончилось только в августе. Грозило мужчине пожизненное: