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На реконструкцию дорог Левобережья в Омске выделят 1,5 млрд рублей

26 октября 12:11
Фото: 1MI
Строительные работы должны завершиться в 2024 году.

Согласно сведениям с портала госзакупок, мэрия Омска направит 2 млрд рублей на развитие новой троллейбусной сети на Левом берегу.

1,5 млрд от этой суммы пойдет на ремонт бульвара Архитекторов от ТЦ Мега до улицы Крупской, 300 млн на новое троллейбусное депо на улице Ватутина, а на 163,2 млн рублей построят две тяговые подстанции.

Добавим, что вдоль дороги должны появиться новые тротуары, велодорожка, а также 8 остановок.

Завершить проект по реконструкции должны до 5 декабря 2024 года.

Напомним, что мэрия также выделила средства на закупку 40 новых троллейбусов.

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#Юлия Бармина#Город#Строительство и ремонт дорог#Строительство дорог#Строительство#Дороги#Троллейбус#Троллейбусы#Касается каждого
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